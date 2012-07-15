"أحوال الباحة" تقدم خدماتها في "مهرجان الأطاولة التراثي"

فعالياته تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 15 ألف زائر

شارك فرع الأحوال المدنية بالباحة، بعربة متنقلة في مهرجان الأطاولة التراثي الخامس، وتحضر العربة في المهرجان من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء، وتقدم خدماتها لجميع الزوار.

وتقوم الوحدة المتنقلة بتقديم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات، وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت"، وتستمر العربة في تقديم خدماتها إلى يوم الخميس في نفس التوقيت.

ويشهد مهرجان الباحة التراثي حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 15 ألف زائر، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ممثلة في بلدية محافظة القرى وشرطة القرى والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر.