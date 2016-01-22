النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

نوه بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل، وشملت الجولة متحف الجوف الإقليمي، واستمع من مدير المتحف أحمد بن عتيق القعيد إلى شرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات.

كما زار أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية، ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحي الدرع الأثري، واستمع لشرح عنها.

ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل، واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها، التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين.

ونوه أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع، إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للاستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها
سبق

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل، وشملت الجولة متحف الجوف الإقليمي، واستمع من مدير المتحف أحمد بن عتيق القعيد إلى شرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات.

كما زار أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية، ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحي الدرع الأثري، واستمع لشرح عنها.

ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل، واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها، التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين.

ونوه أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع، إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للاستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:34 PM

فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

نوه بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
46

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل، وشملت الجولة متحف الجوف الإقليمي، واستمع من مدير المتحف أحمد بن عتيق القعيد إلى شرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات.

كما زار أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية، ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحي الدرع الأثري، واستمع لشرح عنها.

ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل، واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها، التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين.

ونوه أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع، إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للاستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,579
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,271
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,551
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,467

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة