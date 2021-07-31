النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات "كورونا"

يقسم إلى 4 فصول بينها استراحات قصيرة

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم (السبت)، بدء العام الدراسي مبكرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على العام الدراسي الماضي، بحيث يعود الطلبة إلى مدارسهم ليكون التعليم وجهًا لوجه.

وأوضح بصري صالح وكيل الوزارة، أن العام الدراسي سيبدأ في السادس عشر من شهر أغسطس (آب)، وهذه العودة ستكون مبكرة لأسباب مرتبطة بتعويض الطلبة عن الفجوات، التي حصلت العام الماضي نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استخدمته الوزارة لمواجهة تداعيات الوباء.

وأضاف أن العودة واجهية كاملة، بمعنى أن نعود إلى التعليم بفترة ما قبل كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "صالح" أن العام الدراسي سيقسم إلى أربعة فصول بينها، استراحات قصيرة بدلاً من فصلين.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المعلمين والمعلمات تم تطعيمهم ضد كورونا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات "كورونا"
سبق

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم (السبت)، بدء العام الدراسي مبكرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على العام الدراسي الماضي، بحيث يعود الطلبة إلى مدارسهم ليكون التعليم وجهًا لوجه.

وأوضح بصري صالح وكيل الوزارة، أن العام الدراسي سيبدأ في السادس عشر من شهر أغسطس (آب)، وهذه العودة ستكون مبكرة لأسباب مرتبطة بتعويض الطلبة عن الفجوات، التي حصلت العام الماضي نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استخدمته الوزارة لمواجهة تداعيات الوباء.

وأضاف أن العودة واجهية كاملة، بمعنى أن نعود إلى التعليم بفترة ما قبل كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "صالح" أن العام الدراسي سيقسم إلى أربعة فصول بينها، استراحات قصيرة بدلاً من فصلين.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المعلمين والمعلمات تم تطعيمهم ضد كورونا.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:18 PM

بدء العام الدراسي مبكراً في فلسطين لمواجهة تداعيات "كورونا"

يقسم إلى 4 فصول بينها استراحات قصيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
33

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم (السبت)، بدء العام الدراسي مبكرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على العام الدراسي الماضي، بحيث يعود الطلبة إلى مدارسهم ليكون التعليم وجهًا لوجه.

وأوضح بصري صالح وكيل الوزارة، أن العام الدراسي سيبدأ في السادس عشر من شهر أغسطس (آب)، وهذه العودة ستكون مبكرة لأسباب مرتبطة بتعويض الطلبة عن الفجوات، التي حصلت العام الماضي نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استخدمته الوزارة لمواجهة تداعيات الوباء.

وأضاف أن العودة واجهية كاملة، بمعنى أن نعود إلى التعليم بفترة ما قبل كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "صالح" أن العام الدراسي سيقسم إلى أربعة فصول بينها، استراحات قصيرة بدلاً من فصلين.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المعلمين والمعلمات تم تطعيمهم ضد كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,211
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,065

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة