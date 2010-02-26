بالصور.. مطار الدمام يحتفل باليوم الوطني الـ57 لدولة الكويت

في احتفالية تعكس الترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الأحد، باليوم الوطني الـ57 لدولة الكويت، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار.

واكتست مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، إضافة إلى عبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبّر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.





وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالأوشحة التي تجمع بين علمي السعودية والكويت، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

وكانت شركة مطارات الدمام قد شرعت في المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة لتعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين.

وتضمنت الاحتفالية مشاركة شركة مطارات الدمام بالعديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطارات الدولية، واستقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالهدايا والأهازيج الوطنية الكويتية، وتوزيع العلم السعودي والكويتي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.