"الحريري": هدف السعودية "لبنان سيد نفسه"

قال: المحادثات مع " نزار العلولا" كانت ممتازة

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ أن هدف السعودية الأساسي هو أن يكون "لبنان سيد نفسه".

وأوضح "الحريري"؛ عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة.

وأشار من خلال موقع "تيار المستقبل"، إلى أن المحادثات مع الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا؛ كانت ممتازة.