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إصابة مُقيم وابنه باختناق جراء حريق شقة بـ"شطبة الطائف"

"المدني" أخمد النيران.. ونقل الحالتين لمجمع فيصل الطبي

تعرضَ مُقيم وابنه لاختناق بسبب الدُخان المنبعث من حريق اندلع، اليوم، في شقة يسكنان فيها بحي الشطبة بالطائف.

ونقلت الحالتان إلى مجمع الملك فيصل الطبي للعلاج ، بعد أن سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق وأخمدت النيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: بعدما تلقت العمليات الامنية الموحدة صباح اليوم بلاغاً بالحريق، وصلت الفرق إلى الموقع وتبين أن النيران اندلعت في شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: أخلى الدفاع المدني قاطني الشقة، وأسفر الحادث عن إصابة رجل مقيم وابنه باختناق، وأصبحت حالتهما مستقرة.

ودعا "مدني الطائف" إلى الحذر من تحميل الأفياش الكهربائية فوق طاقتها ، وشددت على ضرورة عدم استخدام الافياش رديئة الصنع، مع أهمية توفر اشتراطات السلامة من كواشف الدخان وطفايات الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة مُقيم وابنه باختناق جراء حريق شقة بـ"شطبة الطائف"
سبق

تعرضَ مُقيم وابنه لاختناق بسبب الدُخان المنبعث من حريق اندلع، اليوم، في شقة يسكنان فيها بحي الشطبة بالطائف.

ونقلت الحالتان إلى مجمع الملك فيصل الطبي للعلاج ، بعد أن سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق وأخمدت النيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: بعدما تلقت العمليات الامنية الموحدة صباح اليوم بلاغاً بالحريق، وصلت الفرق إلى الموقع وتبين أن النيران اندلعت في شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: أخلى الدفاع المدني قاطني الشقة، وأسفر الحادث عن إصابة رجل مقيم وابنه باختناق، وأصبحت حالتهما مستقرة.

ودعا "مدني الطائف" إلى الحذر من تحميل الأفياش الكهربائية فوق طاقتها ، وشددت على ضرورة عدم استخدام الافياش رديئة الصنع، مع أهمية توفر اشتراطات السلامة من كواشف الدخان وطفايات الحريق.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:59 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:14 AM

إصابة مُقيم وابنه باختناق جراء حريق شقة بـ"شطبة الطائف"

"المدني" أخمد النيران.. ونقل الحالتين لمجمع فيصل الطبي

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فهد العتيبي - الطائف
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4,736

تعرضَ مُقيم وابنه لاختناق بسبب الدُخان المنبعث من حريق اندلع، اليوم، في شقة يسكنان فيها بحي الشطبة بالطائف.

ونقلت الحالتان إلى مجمع الملك فيصل الطبي للعلاج ، بعد أن سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق وأخمدت النيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: بعدما تلقت العمليات الامنية الموحدة صباح اليوم بلاغاً بالحريق، وصلت الفرق إلى الموقع وتبين أن النيران اندلعت في شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: أخلى الدفاع المدني قاطني الشقة، وأسفر الحادث عن إصابة رجل مقيم وابنه باختناق، وأصبحت حالتهما مستقرة.

ودعا "مدني الطائف" إلى الحذر من تحميل الأفياش الكهربائية فوق طاقتها ، وشددت على ضرورة عدم استخدام الافياش رديئة الصنع، مع أهمية توفر اشتراطات السلامة من كواشف الدخان وطفايات الحريق.

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