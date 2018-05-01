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إطلاق سراح موظف الخطوط البنجلاديشية عقب إيقافه بتهمة تهريب الذهب

أخفى الذهب في حذائه.. و"أمين الإسلام": سيتم اتخاذ إجراءات ضده


أطلقت السلطات السعودية سراح أحد موظفي طاقم الخطوط البنجلاديشية "بيمان"، الذي تم إيقافه الأسبوع الماضي بتهمة تهريب الذهب.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" أنه تم إيقاف المتهم الخميس الماضي حين حاول تهريب الذهب عبر إخفائه في حذائه، وأنه تم إطلاق سراح المتهم بعد دفع غرامة 25 ألف ريال، وأخذ تعهُّد عليه.

وقال أمين الإسلام، مدير الخطوط البنجلاديشية في الرياض، إن زميلهم أخطأ حين أخفى الذهب؛ وهو ما أثار الشكوك. مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الشركة بالحادث، وسيتم اتخاذ إجراءات ضده.

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إطلاق سراح موظف الخطوط البنجلاديشية عقب إيقافه بتهمة تهريب الذهب
سبق


أطلقت السلطات السعودية سراح أحد موظفي طاقم الخطوط البنجلاديشية "بيمان"، الذي تم إيقافه الأسبوع الماضي بتهمة تهريب الذهب.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" أنه تم إيقاف المتهم الخميس الماضي حين حاول تهريب الذهب عبر إخفائه في حذائه، وأنه تم إطلاق سراح المتهم بعد دفع غرامة 25 ألف ريال، وأخذ تعهُّد عليه.

وقال أمين الإسلام، مدير الخطوط البنجلاديشية في الرياض، إن زميلهم أخطأ حين أخفى الذهب؛ وهو ما أثار الشكوك. مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الشركة بالحادث، وسيتم اتخاذ إجراءات ضده.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:11 AM

إطلاق سراح موظف الخطوط البنجلاديشية عقب إيقافه بتهمة تهريب الذهب

أخفى الذهب في حذائه.. و"أمين الإسلام": سيتم اتخاذ إجراءات ضده

A A A
خالد علي - الرياض
2
25,640


أطلقت السلطات السعودية سراح أحد موظفي طاقم الخطوط البنجلاديشية "بيمان"، الذي تم إيقافه الأسبوع الماضي بتهمة تهريب الذهب.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" أنه تم إيقاف المتهم الخميس الماضي حين حاول تهريب الذهب عبر إخفائه في حذائه، وأنه تم إطلاق سراح المتهم بعد دفع غرامة 25 ألف ريال، وأخذ تعهُّد عليه.

وقال أمين الإسلام، مدير الخطوط البنجلاديشية في الرياض، إن زميلهم أخطأ حين أخفى الذهب؛ وهو ما أثار الشكوك. مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الشركة بالحادث، وسيتم اتخاذ إجراءات ضده.

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