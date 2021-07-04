أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، بمشيئة الله: أمطارٌ رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 8 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-04 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، بمشيئة الله: أمطارٌ رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 08:31 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 8 مساء مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، بمشيئة الله: أمطارٌ رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).