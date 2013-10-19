جبهة تيغراي تشن هجومًا واسعًا على إقليمين متحالفين مع الحكومة الإثيوبية

"تولو" أشار إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل

شنت جبهة تحرير تيغراي هجومًا واسعًا بالمدفعية، اليوم "الثلاثاء"، على عدة مناطق في إقليمَيْ أمهرا وعفر المتحالفين مع الحكومة الإثيوبية.

وذكر وزير خدمات الاتصالات الحكومية ليجيسي تولو أن "الجبهة قصفت عدة جبهات في مدينتي وتشالي وتشفرا في إقليمي أمهرا وعفر على التوالي"؛ بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف "تولو" أن "ما لا يقل عن 30 من المواطنين قتلوا بالمدفعية الثقيلة، وأن الهجمات قد شنت في المناطق المذكورة باستخدام دروع بشرية من الأطفال وكبار السن".

ودعا الوزير كل المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي تعرضت للهجوم، إلى الوقوف بجانب القوات الحكومية وتفادي التخريب على يد الجبهة التي تسعى إلى تفتيت البلاد"؛ على حد قوله.