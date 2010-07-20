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"الشؤون الإسلامية" تبثّ 900 ألف رسالة توعوية للحجاج

العدد في يوم العيد 180 ألفًا.. تضمنت أعمال يوم النحر

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 900 ألف رسالة نصية توعوية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج، ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من عشر لغات عالمية منذ بدء موسم الحج.

جاء ذلك في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وقد بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم العاشر من ذي الحجة "عيد الأضحى"، أكثر من 180,000 رسالة تضمّنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى؛ حيث بلغ إجمالي ما بثّته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من تسعمائة ألف رسالة.

وتواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وثمّنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح، ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.

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"الشؤون الإسلامية" تبثّ 900 ألف رسالة توعوية للحجاج
سبق

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 900 ألف رسالة نصية توعوية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج، ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من عشر لغات عالمية منذ بدء موسم الحج.

جاء ذلك في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وقد بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم العاشر من ذي الحجة "عيد الأضحى"، أكثر من 180,000 رسالة تضمّنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى؛ حيث بلغ إجمالي ما بثّته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من تسعمائة ألف رسالة.

وتواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وثمّنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح، ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:32 PM

"الشؤون الإسلامية" تبثّ 900 ألف رسالة توعوية للحجاج

العدد في يوم العيد 180 ألفًا.. تضمنت أعمال يوم النحر

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عبدالله العنزي - الرياض
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بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 900 ألف رسالة نصية توعوية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج، ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من عشر لغات عالمية منذ بدء موسم الحج.

جاء ذلك في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وقد بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم العاشر من ذي الحجة "عيد الأضحى"، أكثر من 180,000 رسالة تضمّنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى؛ حيث بلغ إجمالي ما بثّته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من تسعمائة ألف رسالة.

وتواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وثمّنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح، ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.

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