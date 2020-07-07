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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7400.53 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 267 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 9.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7400.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج, صناعة الورق, ملاذ للتأمين, ولاء, ووفرة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العبداللطيف, بنيان ريت, سدكو كابيتال ريت, المتقدمة, والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و1.71% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، أرامكو السعودية, الإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الأسماك, دار الأركان, وفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 139.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8286.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1658 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7400.53 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 9.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7400.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج, صناعة الورق, ملاذ للتأمين, ولاء, ووفرة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العبداللطيف, بنيان ريت, سدكو كابيتال ريت, المتقدمة, والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و1.71% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، أرامكو السعودية, الإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الأسماك, دار الأركان, وفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 139.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8286.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1658 صفقة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:12 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7400.53 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 267 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 9.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7400.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج, صناعة الورق, ملاذ للتأمين, ولاء, ووفرة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العبداللطيف, بنيان ريت, سدكو كابيتال ريت, المتقدمة, والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و1.71% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، أرامكو السعودية, الإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الأسماك, دار الأركان, وفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 139.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8286.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1658 صفقة.

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