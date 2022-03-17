بالفيديو.. تجربة أول لقاح لعلاج كورونا على عدد من المتطوعين

وسط حالة من الهلع بعد تخطي وفيات الفيروس حاجز 7 آلاف وفاة

تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، في وقت يجتاح العالم حالة من الهلع بعد تخطي الوفيات لحاجز 7 آلاف قتيل.

ونشرت وكالة "أسوشيتيد برس" فيديو يُظهر إحدى المتطوعات وهي تتلقى الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، في تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذا الوباء.

ووفق "سكاي نيوز" قالت المتطوعة بعد تلقيها أول جرعة: "أتمنى أن نتوصل للقاح فعال سريع، وأن نتمكن من إنقاذ الأرواح؛ ليتمكن الجميع من العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت".

من جانبها، أوضحت الباحثة في مركز كيزر للأبحاث في ولاية واشنطن، ليزا جاكسون: "نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما في وسعه خلال فترة الطوارئ الحالية".

وفيما كانت المتطوعة تتلقى جرعة اللقاح التجريبية، كان 3 آخرون ينتظرون دورهم حتى يشاركوا، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين اثنتين في الشهر الواحد.

وهذه الخطوة العلمية هي الأولى من نوعها، وسيتراوح عمر المشاركين المتطوعين بين 18 و55، ويقول الباحثون إنهم لن يتعرضوا لأي أذى.

ولن ينتقل فيروس كورونا المستجد إلى المشاركين في هذه التجارب؛ لأن الجرعة التي ستخضع للاختبار لا تضم أي أثر لـ(كوفيد 19).

ومن المقرر أن تتواصل هذه التجارب إلى غاية مطلع يونيو 2021؛ من أجل التأكد من سلامة اللقاح الذي أُطلق عليه اسم mRNA-1273.