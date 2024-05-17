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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

البحرين.. 183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 12 حالة

الصحة البحرينية: تجاوزت البلاد حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 12 حالة إضافية، وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة؛ منها 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية: بهذا تتجاوز البحرين حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الحالات في العناية المركزة إلى 6 أشخاص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين.. 183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 12 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 12 حالة إضافية، وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة؛ منها 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية: بهذا تتجاوز البحرين حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الحالات في العناية المركزة إلى 6 أشخاص.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:33 PM

البحرين.. 183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 12 حالة

الصحة البحرينية: تجاوزت البلاد حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 12 حالة إضافية، وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة؛ منها 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية: بهذا تتجاوز البحرين حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الحالات في العناية المركزة إلى 6 أشخاص.

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