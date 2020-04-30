وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق، أن العودة للعمل بعد السماح ببعض الأنشطة؛ لا تؤثر على استحقاق المستفيدين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند"، والذين تقع منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، بأنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

"التأمينات": صرف معاشات مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30 أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، بأنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند". ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تفيد بإضافة المعاش ورواتب "ساند" لمستحقيها. وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق، أن العودة للعمل بعد السماح ببعض الأنشطة؛ لا تؤثر على استحقاق المستفيدين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند"، والذين تقع منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:41 AM

"التأمينات": صرف معاشات مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند" قالت: عودة بعض المنشآت لا تؤثر على استحقاقات المتضررين المسجلين بالنظام





A A A





18 مشاركة

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، بأنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تفيد بإضافة المعاش ورواتب "ساند" لمستحقيها.

وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق، أن العودة للعمل بعد السماح ببعض الأنشطة؛ لا تؤثر على استحقاق المستفيدين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند"، والذين تقع منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.