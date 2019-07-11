النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصدار اللائحة الجديدة لجزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه

"البيئة" حددت فترة سنة للتصحيح لضمان حماية الصحة العامة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 249، وتاريخ 20/ 5/ 1439، ومنحت تلك المصانع والمحلات مُهلةً مدتها سنة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.

وقالت الوزارة: اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والجزاءات، تتضمن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.

وأضافت: المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب، كما تؤمّن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.

وأردفت الوزارة: المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه؛ للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصدار اللائحة الجديدة لجزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه
سبق

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 249، وتاريخ 20/ 5/ 1439، ومنحت تلك المصانع والمحلات مُهلةً مدتها سنة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.

وقالت الوزارة: اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والجزاءات، تتضمن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.

وأضافت: المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب، كما تؤمّن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.

وأردفت الوزارة: المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه؛ للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:35 PM

إصدار اللائحة الجديدة لجزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه

"البيئة" حددت فترة سنة للتصحيح لضمان حماية الصحة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,490

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 249، وتاريخ 20/ 5/ 1439، ومنحت تلك المصانع والمحلات مُهلةً مدتها سنة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.

وقالت الوزارة: اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والجزاءات، تتضمن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.

وأضافت: المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب، كما تؤمّن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.

وأردفت الوزارة: المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه؛ للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة