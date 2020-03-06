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لجنة متابعة مستجدات "فيروس كورونا" تُناقش أهمية التزام المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها السادس عشر برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

واستعرض أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- الأثر الإيجابي لمبادرة الإفصاح عن التواجد في إيران، وإسهامها الفاعل -بإذن الله- في الحفاظ على صحة وسلامة أسر المصابين بالفيروس والمخالطين لهم؛ حيث ترفد هذه المبادرة الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار تطبيق التدابير الوقائية التي تتم؛ سواءً في المنافذ أو داخل المنشآت الصحية، وتعزيزها ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي؛ سواءً للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية.

كما ناقش أعضاء اللجنة، أهمية التزام كافة أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة متابعة مستجدات "فيروس كورونا" تُناقش أهمية التزام المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها السادس عشر برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

واستعرض أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- الأثر الإيجابي لمبادرة الإفصاح عن التواجد في إيران، وإسهامها الفاعل -بإذن الله- في الحفاظ على صحة وسلامة أسر المصابين بالفيروس والمخالطين لهم؛ حيث ترفد هذه المبادرة الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار تطبيق التدابير الوقائية التي تتم؛ سواءً في المنافذ أو داخل المنشآت الصحية، وتعزيزها ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي؛ سواءً للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية.

كما ناقش أعضاء اللجنة، أهمية التزام كافة أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
02:54 PM

لجنة متابعة مستجدات "فيروس كورونا" تُناقش أهمية التزام المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,939

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها السادس عشر برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

واستعرض أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- الأثر الإيجابي لمبادرة الإفصاح عن التواجد في إيران، وإسهامها الفاعل -بإذن الله- في الحفاظ على صحة وسلامة أسر المصابين بالفيروس والمخالطين لهم؛ حيث ترفد هذه المبادرة الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار تطبيق التدابير الوقائية التي تتم؛ سواءً في المنافذ أو داخل المنشآت الصحية، وتعزيزها ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي؛ سواءً للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية.

كما ناقش أعضاء اللجنة، أهمية التزام كافة أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

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