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"الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب النارية

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر، وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج منه أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال أو الشباب هذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة، قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم، وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة، أو المنازل، أو الاستراحات.

وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب،أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها؛ وهو ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق إلى التصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.

وشدَّد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توافُر اشتراطات ووسائل السلامة.

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"الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب النارية
سبق

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر، وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج منه أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال أو الشباب هذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة، قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم، وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة، أو المنازل، أو الاستراحات.

وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب،أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها؛ وهو ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق إلى التصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.

وشدَّد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توافُر اشتراطات ووسائل السلامة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:26 PM

"الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب النارية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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3,362

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر، وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج منه أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال أو الشباب هذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة، قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم، وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة، أو المنازل، أو الاستراحات.

وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب،أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها؛ وهو ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق إلى التصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.

وشدَّد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توافُر اشتراطات ووسائل السلامة.

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