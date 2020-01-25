بعضها إسلامية.. ما الدول التي أعلنت رسمياً تسجيل إصابات بفيروس كورونا؟

أصاب 1300 شخص في العالم معظمهم صينيون

في ديسمبر الماضي، ظهر في الصين فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي، وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقًا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما هي الدول التي أعلنت رسميًا تسجيل إصابات في على أراضيها؟

أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها "فرانس 24" اليوم (السبت)، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى، وفيما يلي قائمة بالدول التي أعلنت رصد إصابات مؤكدة على أراضيها.

فرنسا

كشفت وزارة الصحة الفرنسية وجود ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد لتعلن بذلك دخول الفيروس إلى أوروبا، وأفادت وزيرة الصحة أنييس بوزين بأن الحالة الأولى تتعلق بمريض دخل المستشفى في بوردو والأخريين في باريس، مشددة على أن السلطات ستبذل قصارى جهدها للحد من انتشار الفيروس.

أستراليا

أكدت أستراليا ظهور أول أربع حالات إصابة فيها بفيروس كورونا الجديد بمدينتين اليوم، في حين ذكر كبير مسؤولي الصحة بالبلاد أنه يتوقع المزيد من الحالات، حيث إن أستراليا مقصد رئيس للسياح الصينيين.

ماليزيا

أعلنت ماليزيا اليوم عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها، وبين وزير الصحة ذو الكفل أحمد، أن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل البالغ من العمر 66 عامًا، الذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

كوريا الجنوبية

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عامًا، وصلت إلى سول في 19 يناير الجاري على متن طائرة آتية من ووهان. كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

الولايات المتحدة

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، بحسب ما أعلنت السلطات في 21 يناير، وكان الرجل قد اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه، وتوصف حالته بأنها مُرضِية وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو، وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها في حال سريرية جيدة.

اليابان

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان، وفي 24 يناير، سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 منه.

نيبال

أعلن عن أول حالة في 24 يناير في نيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من نيبال.

سنغافورة

أعلنت سنغافورة في 23 يناير عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاما بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال، وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عامًا، وكذلك كان حال خمسينية تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير.

تايوان

الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال والألم في الحنجرة.

تايلاند

جرى تسجيل أول إصابة خارج الصين في تايلاند في 8 يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان. مذّاك، جرى تسجيل ثلاث حالات أخرى، ما يرفع الإصابات إلى أربع: ثلاثة صينيين من ووهان وتايلندية زارت هذه المدينة. وتعافى صينيان وعادا إلى بلديهما.

فيتنام

أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما أعلنت السلطات في 23 يناير.

هونغ كونغ

ثبتت إصابة شخصين زارا ووهان، ويتلقيان العلاج في هونغ كونغ.