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7 وافدين.. الإطاحة بعصابة تزوّر الوثائق والهويات الوطنية بالرياض

عثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي.

وقال المتحدث: التشكيل مكوّن من سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 وافدين.. الإطاحة بعصابة تزوّر الوثائق والهويات الوطنية بالرياض
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي.

وقال المتحدث: التشكيل مكوّن من سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:56 PM

7 وافدين.. الإطاحة بعصابة تزوّر الوثائق والهويات الوطنية بالرياض

عثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي.

وقال المتحدث: التشكيل مكوّن من سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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