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أمام التفشي السريع للفيروس.. هل تستدعي أمريكا الحرس الوطني لمواجهة "كورونا"؟

القرار قد يطبق بالاستعانة بعشرات الآلاف داخل بعض الولايات

توقع قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال جوزيف لينجيل، اليوم (الخميس)، أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيًا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

وذكر "لينجيل" خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع "البنتاجون" أنه من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلاً، لكن يمكن الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع، كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمام التفشي السريع للفيروس.. هل تستدعي أمريكا الحرس الوطني لمواجهة "كورونا"؟
سبق

توقع قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال جوزيف لينجيل، اليوم (الخميس)، أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيًا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

وذكر "لينجيل" خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع "البنتاجون" أنه من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلاً، لكن يمكن الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع، كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:19 PM

أمام التفشي السريع للفيروس.. هل تستدعي أمريكا الحرس الوطني لمواجهة "كورونا"؟

القرار قد يطبق بالاستعانة بعشرات الآلاف داخل بعض الولايات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال جوزيف لينجيل، اليوم (الخميس)، أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيًا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

وذكر "لينجيل" خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع "البنتاجون" أنه من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلاً، لكن يمكن الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع، كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.

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