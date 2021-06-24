أمير تبوك يلتقي المقاولين المنفذين لمشروعات النقل بالمنطقة

اطلع على سير العمل ونسب الإنجاز

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ظهر اليوم، في مكتبه بالإمارة، المسؤولين في الشركات والمؤسسات والمقاولين المنفذين لمشروعات النقل في تبوك، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس سليمان سعيد الحويطي.

ورحب أمير تبوك بالجميع، قائلاً: "أنا سعيد بلقائكم اليوم، وأبلغكم اعتزازي شخصياً بكم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم في مجال الطرق، والدولة -رعاها الله- حريصة على كل ما يهم المواطن وتنميته".

واطلع على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة.

ونوّه الأمير فهد بن سلطان بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لقطاع النقل بالمملكة.

وقدّم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على حرصه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ بالمنطقة.