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ما موقف "فاوتشي" من خطة "بايدن" لإعطاء جرعة ثالثة إلى الأمريكيين؟

أشار إلى قرب الموافقة على تلقيح الأطفال أقل من 12 عاماً

دافع مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد)، عن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لتلقيح الأميركيين بجرعة ثالثة معززة ضد كورونا خلال شهر سبتمبر.

و في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي" الأحد، أوضح "فاوتشي" أن توصيات إدارة الغذاء والدواء بمنح هذه الجرعة المعززة لفئات معينة فقط، قد تتغير مع توافر المزيد من البيانات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن الموافقة على لقاح للأطفال أقل من 12 عاماً سيكون هذا الخريف خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وفقاً لـ"الحرة".

وبين خبير الأوبئة أن خطة البيت الأبيض تقوم على الاستعداد للقيام بمنح الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة خلال شهر سبتمبر فور اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها.

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ما موقف "فاوتشي" من خطة "بايدن" لإعطاء جرعة ثالثة إلى الأمريكيين؟
سبق

دافع مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد)، عن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لتلقيح الأميركيين بجرعة ثالثة معززة ضد كورونا خلال شهر سبتمبر.

و في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي" الأحد، أوضح "فاوتشي" أن توصيات إدارة الغذاء والدواء بمنح هذه الجرعة المعززة لفئات معينة فقط، قد تتغير مع توافر المزيد من البيانات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن الموافقة على لقاح للأطفال أقل من 12 عاماً سيكون هذا الخريف خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وفقاً لـ"الحرة".

وبين خبير الأوبئة أن خطة البيت الأبيض تقوم على الاستعداد للقيام بمنح الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة خلال شهر سبتمبر فور اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
09:20 PM

ما موقف "فاوتشي" من خطة "بايدن" لإعطاء جرعة ثالثة إلى الأمريكيين؟

أشار إلى قرب الموافقة على تلقيح الأطفال أقل من 12 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دافع مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد)، عن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لتلقيح الأميركيين بجرعة ثالثة معززة ضد كورونا خلال شهر سبتمبر.

و في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي" الأحد، أوضح "فاوتشي" أن توصيات إدارة الغذاء والدواء بمنح هذه الجرعة المعززة لفئات معينة فقط، قد تتغير مع توافر المزيد من البيانات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن الموافقة على لقاح للأطفال أقل من 12 عاماً سيكون هذا الخريف خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وفقاً لـ"الحرة".

وبين خبير الأوبئة أن خطة البيت الأبيض تقوم على الاستعداد للقيام بمنح الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة خلال شهر سبتمبر فور اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها.

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