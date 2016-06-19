"بلدي جدة" يطلع على تفاصيل المرحلة الأولى لمشروع تصريف مياه الأمطار

بتكلفة مليارين ونصف المليار بإشراف طاقم هندسي سعودي بالمواقع كافة

تفقّد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ والأعضاء: المهندس عبدالمجيد البطاطي؛ وعايض بن درهم؛ والدكتور خالد باجمال؛ وشاكر الشهري؛ وأمين عام المجلس عيسى الصحفي؛ عدداً من مواقع مشروع تصريف مياه السيول في المحافظة.

وأوضح المحمدي؛ قائلاً إن أمانة محافظة جدة وقّعت في وقتٍ سابقٍ عقوداً لبرنامج تصريف مياه السيول في المحافظة، مضيفاً أن المشروع الذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه بمبلغ مليارين ونصف المليار قطع شوطاً كبيراً من الإنجاز تحت إشراف طاقم هندسي سعودي بالمواقع كافة.

وأضاف أن المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والمهمة التي يوليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ جُل اهتمامهما ومتابعتهما الدائمة لمراحل تنفيذه.

والتقى وفد المجلس، مدير عام برنامج تصريف مياه الأمطار للتنفيذ المهندس سعيد المعجباني؛ الذي قدّم عرضاً عن المشروع ومراحل التنفيذ.

وقدّم المعجباني؛ عرضاً بموقع المشروع بحي الشاطئ تضمن شرحاً عن برنامج مشروع تصريف مياه السيول لمدينة جدة الذي يعد من أهم مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها المدينة، ويشتمل على أربع مراحل: الأولى منها تشمل الحلول العاجلة للمواقع الحرجة، فيما المرحلة الثانية المصبات البحرية، والمرحلة الثالثة الخطوط الرئيسة، في حين ستكون المرحلة الرابعة للخطوط الفرعية.

وأضاف، أنه تم البدء بمشروعات المرحلة الأولى لمعالجة 31 موقعاً من المواقع الحرجة وعمل توصيلات لنقاط تجمع مياه الأمطار وربطها بالشبكة القائمة، والمشروع الثاني يشمل حلولاً لتصريف مياه السيول للمواقع المحيطة بنفق طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس (ميدان خادم الحرمين الشريفين)، مؤكداً أن المشروعيْن المذكوريْن سيسهمان في معالجة مواقع تجمُّع مياه السيول التي كانت تعد من النقاط الحرجة، والمشروع الثالث مشروع حلول لتصريف مياه السيول للمواقع المحيطة بنفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء.

وعن شمول المشروع كامل أحياء جدة، أشار المعجباني؛ إلى أنه يجري حالياً عمل دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي ينفّذها استشاري متخصّص، وستكون هناك دراسة تفصيلية لجميع المواقع التي تحتاج إلى معالجة حيث يتم طرح مشروعات مستقبلية لها.

جديرٌ بالذكر أن المجلس البلدي بجدة يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة مشروعات البنية التحتية لمدينة جدة، من خلال الاجتماعات وورش العمل التي تضم الجهات ذات الاختصاص وكذلك المتابعة الميدانية.