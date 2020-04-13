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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

رداً على انتقاداته المبطنة.. "ترامب" يعيد نشر وسم يطالب بإقالة قائد مكافحة "كورونا"

"فاوتشي" أشار إلى إمكانية إنقاذ أرواح في حال تطبيق الإغلاق مبكراً

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر وسم على تويتر، اليوم (الاثنين) يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد، بعد أن صرح الأخير بأنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات الإغلاق مبكرًا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر "ترامب" رسالة من مرشح سابق للكونجرس استشهد بتصريحات أدلى بها "فاوتشي" في لقاء تلفزيوني، قائلاً على "تويتر": "حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي“، وفقاً لـ"رويترز".

وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر "ترامب"، تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل.

وبرز دور "فاوتشي" على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء، وناقضت تصريحاته رؤية "ترامب" وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية خلال الأزمة، بما شمل مدى فاعلية هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على "كوفيد-19".

و"فاوتشي" مستهدف من الأصل من اليمين المتطرف في البلاد؛ بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية "ترامب" وتسببت تلك التصريحات الأخيرة في مزيد من الانتقادات له.

فيروس كورونا الجديد

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رداً على انتقاداته المبطنة.. "ترامب" يعيد نشر وسم يطالب بإقالة قائد مكافحة "كورونا"
سبق

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر وسم على تويتر، اليوم (الاثنين) يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد، بعد أن صرح الأخير بأنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات الإغلاق مبكرًا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر "ترامب" رسالة من مرشح سابق للكونجرس استشهد بتصريحات أدلى بها "فاوتشي" في لقاء تلفزيوني، قائلاً على "تويتر": "حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي“، وفقاً لـ"رويترز".

وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر "ترامب"، تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل.

وبرز دور "فاوتشي" على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء، وناقضت تصريحاته رؤية "ترامب" وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية خلال الأزمة، بما شمل مدى فاعلية هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على "كوفيد-19".

و"فاوتشي" مستهدف من الأصل من اليمين المتطرف في البلاد؛ بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية "ترامب" وتسببت تلك التصريحات الأخيرة في مزيد من الانتقادات له.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:50 PM

رداً على انتقاداته المبطنة.. "ترامب" يعيد نشر وسم يطالب بإقالة قائد مكافحة "كورونا"

"فاوتشي" أشار إلى إمكانية إنقاذ أرواح في حال تطبيق الإغلاق مبكراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر وسم على تويتر، اليوم (الاثنين) يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد، بعد أن صرح الأخير بأنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات الإغلاق مبكرًا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر "ترامب" رسالة من مرشح سابق للكونجرس استشهد بتصريحات أدلى بها "فاوتشي" في لقاء تلفزيوني، قائلاً على "تويتر": "حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي“، وفقاً لـ"رويترز".

وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر "ترامب"، تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل.

وبرز دور "فاوتشي" على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء، وناقضت تصريحاته رؤية "ترامب" وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية خلال الأزمة، بما شمل مدى فاعلية هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على "كوفيد-19".

و"فاوتشي" مستهدف من الأصل من اليمين المتطرف في البلاد؛ بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية "ترامب" وتسببت تلك التصريحات الأخيرة في مزيد من الانتقادات له.

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