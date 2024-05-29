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بات أول محترف يغادر أسوار "بطل الدوري".. "برونو" يودّع النصر

أعلن المدافع البرازيلي برونو يوفيني عن مغادرته النصر بطل الدوري، عقب ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق اختتمها بالتتويج باللقب الذي كان له دور كبير في الفوز به عقب هدفيه في مرمى الهلال في مباراة الديربي الأخيرة؛ والتي منحت الفريق الصدارة وقتها.

وغرّد برونو على صفحته بموقع تويتر موجهاً رسالته لجماهير فريقه، موضحاً أنه من الصعب عليه أن يقول للجماهير: وداعاً. مشدداً في الوقت ذاته على أن للنصر وجماهيره مكانة كبيرة ستظل للأبد في قلبه، وأنه أخلص تماماً طيلة مسيرته مع الفريق.

من جانبها أحسنت جماهير نادي النصر وداع لاعبها المحبوب المدافع البرازيلي برونو يوفيني، عقب سفر اللاعب لبلاده لقضاء إجازته دون أن يقوم بتمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.

ودشّنت جماهير النصر هاشتاغاً حمل عنوان "وداعاً برونو"، دخل في قائمة الأكثر تداولاً؛ إذ ثمنت جهود اللاعب مع الفريق طيلة ثلاث سنوات حمل فيها شعار النادي؛ حيث حملت معظم تغريدات الجماهير فيديو لهدفه الأخير القاتل في مرمى الهلال؛ وهو الهدف الذي اعتبرته الجماهير هدف مهر الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بات أول محترف يغادر أسوار "بطل الدوري".. "برونو" يودّع النصر
سبق

أعلن المدافع البرازيلي برونو يوفيني عن مغادرته النصر بطل الدوري، عقب ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق اختتمها بالتتويج باللقب الذي كان له دور كبير في الفوز به عقب هدفيه في مرمى الهلال في مباراة الديربي الأخيرة؛ والتي منحت الفريق الصدارة وقتها.

وغرّد برونو على صفحته بموقع تويتر موجهاً رسالته لجماهير فريقه، موضحاً أنه من الصعب عليه أن يقول للجماهير: وداعاً. مشدداً في الوقت ذاته على أن للنصر وجماهيره مكانة كبيرة ستظل للأبد في قلبه، وأنه أخلص تماماً طيلة مسيرته مع الفريق.

من جانبها أحسنت جماهير نادي النصر وداع لاعبها المحبوب المدافع البرازيلي برونو يوفيني، عقب سفر اللاعب لبلاده لقضاء إجازته دون أن يقوم بتمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.

ودشّنت جماهير النصر هاشتاغاً حمل عنوان "وداعاً برونو"، دخل في قائمة الأكثر تداولاً؛ إذ ثمنت جهود اللاعب مع الفريق طيلة ثلاث سنوات حمل فيها شعار النادي؛ حيث حملت معظم تغريدات الجماهير فيديو لهدفه الأخير القاتل في مرمى الهلال؛ وهو الهدف الذي اعتبرته الجماهير هدف مهر الدوري.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:31 PM

بات أول محترف يغادر أسوار "بطل الدوري".. "برونو" يودّع النصر

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محمد السيّد - الرياض
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أعلن المدافع البرازيلي برونو يوفيني عن مغادرته النصر بطل الدوري، عقب ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق اختتمها بالتتويج باللقب الذي كان له دور كبير في الفوز به عقب هدفيه في مرمى الهلال في مباراة الديربي الأخيرة؛ والتي منحت الفريق الصدارة وقتها.

وغرّد برونو على صفحته بموقع تويتر موجهاً رسالته لجماهير فريقه، موضحاً أنه من الصعب عليه أن يقول للجماهير: وداعاً. مشدداً في الوقت ذاته على أن للنصر وجماهيره مكانة كبيرة ستظل للأبد في قلبه، وأنه أخلص تماماً طيلة مسيرته مع الفريق.

من جانبها أحسنت جماهير نادي النصر وداع لاعبها المحبوب المدافع البرازيلي برونو يوفيني، عقب سفر اللاعب لبلاده لقضاء إجازته دون أن يقوم بتمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.

ودشّنت جماهير النصر هاشتاغاً حمل عنوان "وداعاً برونو"، دخل في قائمة الأكثر تداولاً؛ إذ ثمنت جهود اللاعب مع الفريق طيلة ثلاث سنوات حمل فيها شعار النادي؛ حيث حملت معظم تغريدات الجماهير فيديو لهدفه الأخير القاتل في مرمى الهلال؛ وهو الهدف الذي اعتبرته الجماهير هدف مهر الدوري.

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