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هواة الطقس يمتثلون لقرار ضبط ممارسة الدور الأرصادي

وسط دعوات لاحتوائهم وضخ طاقتهم في المصلحة العامة

أعلن عدد من هواة ومحللي الطقس توقُّفهم عن متابعة وتحليل الأحوال الجوية؛ وذلك امتثالاً للقرارات الرسمية التي صدرت بمنعهم من نشر توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

"سبق" أخذت آراء عدد من هواة الطقس الذين كانوا ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عندما تطرأ حالة جوية على أجواء مناطق السعودية، وكانت آراؤهم متفقة حول امتثالهم للقرارات.

في البداية قال أحد هواة الطقس محمد البلادي: "أي أمر يصدر من الجهات المختصة نقول سمعًا وطاعة. وأنا مع القرار لأن الشخص يأخذ المعلومة من مصدرها، أو من يتم له التصريح بذلك، وليس مثل قبل القرار؛ إذ كان كل واحد يضع توقعات، ويُصدر تحذيرات.

وقال محمد العجلاني الشريف: من متابعتي للهواية والهواة والزملاء الأعزاء بشأن صدور توجيهات عليا لضبط ممارسة الدور الأرصادي على الجهة المعنية فإنني أمتثل لأمر الدولة لما يخدم هذا المجال، وأيضًا لعدم تجاوز البعض من خلال بث معلومة أو إصدار تنبيه خاطئ يروّع به الجمهور ومحبي متابعة الطقس.

وأضاف: أتمنى احتواء الهواة، وضخ طاقتهم في المصلحة العامة بالتوازي مع جهود الأرصاد.

من جانبه، قال سند السلمي: نظام وتنظيم جميل من الأرصاد، ونحن مع القرار في الحد من ظاهرة أن الكل يغرد ويحلل، لكن يوجد أشخاصٌ من الهواة ذوو خبرة عالية جدًّا، وعرفهم الكل على مستوى السعودية والخليج في نقلهم تقرير الحالات الجوية، ويجتهدون لخدمة الهواة ومحبي الطقس، متمنيًا أن تكون الشروط غير تعجيزية لمن يصدر له تصريح لممارسة هواية عايشها منذ صغره، مثلهم مثل الهوايات الأخرى التي يمارسونها بكل أريحية.

وختم بقوله: "نحن في خدمة أرصادنا وفي خدمة هواتها".

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هواة الطقس يمتثلون لقرار ضبط ممارسة الدور الأرصادي
سبق

أعلن عدد من هواة ومحللي الطقس توقُّفهم عن متابعة وتحليل الأحوال الجوية؛ وذلك امتثالاً للقرارات الرسمية التي صدرت بمنعهم من نشر توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

"سبق" أخذت آراء عدد من هواة الطقس الذين كانوا ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عندما تطرأ حالة جوية على أجواء مناطق السعودية، وكانت آراؤهم متفقة حول امتثالهم للقرارات.

في البداية قال أحد هواة الطقس محمد البلادي: "أي أمر يصدر من الجهات المختصة نقول سمعًا وطاعة. وأنا مع القرار لأن الشخص يأخذ المعلومة من مصدرها، أو من يتم له التصريح بذلك، وليس مثل قبل القرار؛ إذ كان كل واحد يضع توقعات، ويُصدر تحذيرات.

وقال محمد العجلاني الشريف: من متابعتي للهواية والهواة والزملاء الأعزاء بشأن صدور توجيهات عليا لضبط ممارسة الدور الأرصادي على الجهة المعنية فإنني أمتثل لأمر الدولة لما يخدم هذا المجال، وأيضًا لعدم تجاوز البعض من خلال بث معلومة أو إصدار تنبيه خاطئ يروّع به الجمهور ومحبي متابعة الطقس.

وأضاف: أتمنى احتواء الهواة، وضخ طاقتهم في المصلحة العامة بالتوازي مع جهود الأرصاد.

من جانبه، قال سند السلمي: نظام وتنظيم جميل من الأرصاد، ونحن مع القرار في الحد من ظاهرة أن الكل يغرد ويحلل، لكن يوجد أشخاصٌ من الهواة ذوو خبرة عالية جدًّا، وعرفهم الكل على مستوى السعودية والخليج في نقلهم تقرير الحالات الجوية، ويجتهدون لخدمة الهواة ومحبي الطقس، متمنيًا أن تكون الشروط غير تعجيزية لمن يصدر له تصريح لممارسة هواية عايشها منذ صغره، مثلهم مثل الهوايات الأخرى التي يمارسونها بكل أريحية.

وختم بقوله: "نحن في خدمة أرصادنا وفي خدمة هواتها".

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:19 AM

هواة الطقس يمتثلون لقرار ضبط ممارسة الدور الأرصادي

وسط دعوات لاحتوائهم وضخ طاقتهم في المصلحة العامة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,091

أعلن عدد من هواة ومحللي الطقس توقُّفهم عن متابعة وتحليل الأحوال الجوية؛ وذلك امتثالاً للقرارات الرسمية التي صدرت بمنعهم من نشر توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

"سبق" أخذت آراء عدد من هواة الطقس الذين كانوا ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عندما تطرأ حالة جوية على أجواء مناطق السعودية، وكانت آراؤهم متفقة حول امتثالهم للقرارات.

في البداية قال أحد هواة الطقس محمد البلادي: "أي أمر يصدر من الجهات المختصة نقول سمعًا وطاعة. وأنا مع القرار لأن الشخص يأخذ المعلومة من مصدرها، أو من يتم له التصريح بذلك، وليس مثل قبل القرار؛ إذ كان كل واحد يضع توقعات، ويُصدر تحذيرات.

وقال محمد العجلاني الشريف: من متابعتي للهواية والهواة والزملاء الأعزاء بشأن صدور توجيهات عليا لضبط ممارسة الدور الأرصادي على الجهة المعنية فإنني أمتثل لأمر الدولة لما يخدم هذا المجال، وأيضًا لعدم تجاوز البعض من خلال بث معلومة أو إصدار تنبيه خاطئ يروّع به الجمهور ومحبي متابعة الطقس.

وأضاف: أتمنى احتواء الهواة، وضخ طاقتهم في المصلحة العامة بالتوازي مع جهود الأرصاد.

من جانبه، قال سند السلمي: نظام وتنظيم جميل من الأرصاد، ونحن مع القرار في الحد من ظاهرة أن الكل يغرد ويحلل، لكن يوجد أشخاصٌ من الهواة ذوو خبرة عالية جدًّا، وعرفهم الكل على مستوى السعودية والخليج في نقلهم تقرير الحالات الجوية، ويجتهدون لخدمة الهواة ومحبي الطقس، متمنيًا أن تكون الشروط غير تعجيزية لمن يصدر له تصريح لممارسة هواية عايشها منذ صغره، مثلهم مثل الهوايات الأخرى التي يمارسونها بكل أريحية.

وختم بقوله: "نحن في خدمة أرصادنا وفي خدمة هواتها".

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