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أولمبياد طوكيو.. الكويتي الرشيدي يُهدي العرب ميدالية ثالثةً ورابعةٌ أردنية في الطريق

حقق برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية.. والشرباتي يلعب على ذهب التايكوندو

أهدى بطل الرماية الكويتي عبدالله الرشيدي، العرب، ثالث ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.

وحقق الرشيدي برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية التي أقيمت (الاثنين)، ليزيد الحصيلة العربية إلى 3 ميداليات.

وكان بطل السباحة التونسي أحمد الحفناوي، قد حصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؛ بينما حصد مواطنه خليل الجندوبي فضية في التايكوندو.

ومن جهة أخرى، ضَمِن الأردني صالح الشرباتي، ميدالية عربية جديدة ببلوغه نهائي منافسات التايكوندو في وزن تحت 80 كلغ ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أولمبياد طوكيو.. الكويتي الرشيدي يُهدي العرب ميدالية ثالثةً ورابعةٌ أردنية في الطريق
سبق

أهدى بطل الرماية الكويتي عبدالله الرشيدي، العرب، ثالث ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.

وحقق الرشيدي برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية التي أقيمت (الاثنين)، ليزيد الحصيلة العربية إلى 3 ميداليات.

وكان بطل السباحة التونسي أحمد الحفناوي، قد حصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؛ بينما حصد مواطنه خليل الجندوبي فضية في التايكوندو.

ومن جهة أخرى، ضَمِن الأردني صالح الشرباتي، ميدالية عربية جديدة ببلوغه نهائي منافسات التايكوندو في وزن تحت 80 كلغ ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:13 AM

أولمبياد طوكيو.. الكويتي الرشيدي يُهدي العرب ميدالية ثالثةً ورابعةٌ أردنية في الطريق

حقق برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية.. والشرباتي يلعب على ذهب التايكوندو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهدى بطل الرماية الكويتي عبدالله الرشيدي، العرب، ثالث ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.

وحقق الرشيدي برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية التي أقيمت (الاثنين)، ليزيد الحصيلة العربية إلى 3 ميداليات.

وكان بطل السباحة التونسي أحمد الحفناوي، قد حصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؛ بينما حصد مواطنه خليل الجندوبي فضية في التايكوندو.

ومن جهة أخرى، ضَمِن الأردني صالح الشرباتي، ميدالية عربية جديدة ببلوغه نهائي منافسات التايكوندو في وزن تحت 80 كلغ ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

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