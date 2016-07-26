أولمبياد طوكيو.. الكويتي الرشيدي يُهدي العرب ميدالية ثالثةً ورابعةٌ أردنية في الطريق

حقق برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية.. والشرباتي يلعب على ذهب التايكوندو

أهدى بطل الرماية الكويتي عبدالله الرشيدي، العرب، ثالث ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.

وحقق الرشيدي برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية التي أقيمت (الاثنين)، ليزيد الحصيلة العربية إلى 3 ميداليات.

وكان بطل السباحة التونسي أحمد الحفناوي، قد حصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؛ بينما حصد مواطنه خليل الجندوبي فضية في التايكوندو.

ومن جهة أخرى، ضَمِن الأردني صالح الشرباتي، ميدالية عربية جديدة ببلوغه نهائي منافسات التايكوندو في وزن تحت 80 كلغ ضمن أولمبياد طوكيو 2020.