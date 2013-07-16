النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يغادر إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

كان في وداعه عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل وعدد من المسؤولين

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن فهد بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي والأمير تركي بن عبدالله الفيصل والأمير نواف بن سعود بن سعد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يغادر إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
سبق

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن فهد بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي والأمير تركي بن عبدالله الفيصل والأمير نواف بن سعود بن سعد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
03:32 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:06 PM

خادم الحرمين يغادر إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

كان في وداعه عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل وعدد من المسؤولين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
8,057

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن فهد بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي والأمير تركي بن عبدالله الفيصل والأمير نواف بن سعود بن سعد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,066
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,916
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,026
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,857

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة