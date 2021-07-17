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"أمانة جدة" تجهّز 613 مصلى لإقامة صلاة العيد موزعة على 19 بلدية

فرق ميدانية متخصّصة مزوّدة بأحدث المعدات والآليات لتنظيف مصليات العيد

أعلنت أمانة محافظة جدة، تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، ضمن أعمال التجهيز.

وشرعت الأمانة في غسل وتنظيف المصليات وتقوم فرق ميدانية متخصّصة مزوّدة بأحدث المعدات والآليات بتنظيف مصليات العيد وتهيئتها لاستقبال المصلين.

وأوضح مدير عام إدارة النظافة المهندس سليمان المحيميد، أن أمانة جدة انهت تطهير وتعقيم ساحات المساجد والمصليات ومداخلها، من خلال تكثيف جهود النظافة بمحيط ومصليات العيد، إضافة إلى استمرار خطط النظافة المعتادة بالشوارع والأحياء المحيطة بتخصيص نحو (1431) عامل نظافة حيث جرت تهيئة (8697) متراً من الأراضي الفضاء وتنظيف (967) متراً من الشوارع بوساطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، بجانب غسل (163) كم من الأرصفة، إضافة أعمال غسل وتطهير (1163) من الحاويات لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق (19) بلدية فرعية.

وأضاف المحيميد، أنه تمّت تهيئة عدد 140 جامعاً ومصلى بقطاع الشمال منها 3 بنطاق بلدية ثول و14 بنطاق بلدية ذهبان و7 بنطاق بلدية أبحر الشمالية و51 بنطاق بلدية أبحر و65 بنطاق بلدية جدة الجديدة، وعدد 195 جامعاً ومصلى بقطاع الوسط منها 45 بنطاق بلدية العزيزية و27 بنطاق بلدية الشرفية و59 بنطاق بلدية الصفا و37 بنطاق بلدية المطار و27 بنطاق بلدية البلد، وعدد 163 جامعاً ومصلى بقطاع الشرق منها 41 بنطاق بلدية أم السلم و14 بنطاق بلدية أبرق الرغامة و62 بنطاق بلدية بريمان و46 بنطاق بلدية طيبة، وعدد 113 جامعاً ومصلى بقطاع الجنوب، منها 30 بنطاق بلدية الجامعة و6 بنطاق بلدية جدة التاريخية، و18 بنطاق بلدية الجنوب، و43 بنطاق بلدية خزام، و16 بنطاق بلدية المليساء، وكذلك تهيئة جامعيْن بكورنيش جدة بنطاق بلديتَي جدة الجديدة والعزيزية.

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"أمانة جدة" تجهّز 613 مصلى لإقامة صلاة العيد موزعة على 19 بلدية
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، ضمن أعمال التجهيز.

وشرعت الأمانة في غسل وتنظيف المصليات وتقوم فرق ميدانية متخصّصة مزوّدة بأحدث المعدات والآليات بتنظيف مصليات العيد وتهيئتها لاستقبال المصلين.

وأوضح مدير عام إدارة النظافة المهندس سليمان المحيميد، أن أمانة جدة انهت تطهير وتعقيم ساحات المساجد والمصليات ومداخلها، من خلال تكثيف جهود النظافة بمحيط ومصليات العيد، إضافة إلى استمرار خطط النظافة المعتادة بالشوارع والأحياء المحيطة بتخصيص نحو (1431) عامل نظافة حيث جرت تهيئة (8697) متراً من الأراضي الفضاء وتنظيف (967) متراً من الشوارع بوساطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، بجانب غسل (163) كم من الأرصفة، إضافة أعمال غسل وتطهير (1163) من الحاويات لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق (19) بلدية فرعية.

وأضاف المحيميد، أنه تمّت تهيئة عدد 140 جامعاً ومصلى بقطاع الشمال منها 3 بنطاق بلدية ثول و14 بنطاق بلدية ذهبان و7 بنطاق بلدية أبحر الشمالية و51 بنطاق بلدية أبحر و65 بنطاق بلدية جدة الجديدة، وعدد 195 جامعاً ومصلى بقطاع الوسط منها 45 بنطاق بلدية العزيزية و27 بنطاق بلدية الشرفية و59 بنطاق بلدية الصفا و37 بنطاق بلدية المطار و27 بنطاق بلدية البلد، وعدد 163 جامعاً ومصلى بقطاع الشرق منها 41 بنطاق بلدية أم السلم و14 بنطاق بلدية أبرق الرغامة و62 بنطاق بلدية بريمان و46 بنطاق بلدية طيبة، وعدد 113 جامعاً ومصلى بقطاع الجنوب، منها 30 بنطاق بلدية الجامعة و6 بنطاق بلدية جدة التاريخية، و18 بنطاق بلدية الجنوب، و43 بنطاق بلدية خزام، و16 بنطاق بلدية المليساء، وكذلك تهيئة جامعيْن بكورنيش جدة بنطاق بلديتَي جدة الجديدة والعزيزية.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:48 PM

"أمانة جدة" تجهّز 613 مصلى لإقامة صلاة العيد موزعة على 19 بلدية

فرق ميدانية متخصّصة مزوّدة بأحدث المعدات والآليات لتنظيف مصليات العيد

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عبدالله الراجحي - جدة
0
371

أعلنت أمانة محافظة جدة، تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، ضمن أعمال التجهيز.

وشرعت الأمانة في غسل وتنظيف المصليات وتقوم فرق ميدانية متخصّصة مزوّدة بأحدث المعدات والآليات بتنظيف مصليات العيد وتهيئتها لاستقبال المصلين.

وأوضح مدير عام إدارة النظافة المهندس سليمان المحيميد، أن أمانة جدة انهت تطهير وتعقيم ساحات المساجد والمصليات ومداخلها، من خلال تكثيف جهود النظافة بمحيط ومصليات العيد، إضافة إلى استمرار خطط النظافة المعتادة بالشوارع والأحياء المحيطة بتخصيص نحو (1431) عامل نظافة حيث جرت تهيئة (8697) متراً من الأراضي الفضاء وتنظيف (967) متراً من الشوارع بوساطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، بجانب غسل (163) كم من الأرصفة، إضافة أعمال غسل وتطهير (1163) من الحاويات لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق (19) بلدية فرعية.

وأضاف المحيميد، أنه تمّت تهيئة عدد 140 جامعاً ومصلى بقطاع الشمال منها 3 بنطاق بلدية ثول و14 بنطاق بلدية ذهبان و7 بنطاق بلدية أبحر الشمالية و51 بنطاق بلدية أبحر و65 بنطاق بلدية جدة الجديدة، وعدد 195 جامعاً ومصلى بقطاع الوسط منها 45 بنطاق بلدية العزيزية و27 بنطاق بلدية الشرفية و59 بنطاق بلدية الصفا و37 بنطاق بلدية المطار و27 بنطاق بلدية البلد، وعدد 163 جامعاً ومصلى بقطاع الشرق منها 41 بنطاق بلدية أم السلم و14 بنطاق بلدية أبرق الرغامة و62 بنطاق بلدية بريمان و46 بنطاق بلدية طيبة، وعدد 113 جامعاً ومصلى بقطاع الجنوب، منها 30 بنطاق بلدية الجامعة و6 بنطاق بلدية جدة التاريخية، و18 بنطاق بلدية الجنوب، و43 بنطاق بلدية خزام، و16 بنطاق بلدية المليساء، وكذلك تهيئة جامعيْن بكورنيش جدة بنطاق بلديتَي جدة الجديدة والعزيزية.

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