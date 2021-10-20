نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقة الباحة لحالة ماطرة من متوسطة إلى غزيرة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، في تنبيه متقدم إلى أن الباحة بمحافظات" المخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والحجرة"، تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني بمدى الرؤية وتساقط البرد والسيول تستمر للثامنة مساء.
تنبيه متقدم للباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الثامنة مساء
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-19
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقة الباحة لحالة ماطرة من متوسطة إلى غزيرة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، في تنبيه متقدم إلى أن الباحة بمحافظات" المخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والحجرة"، تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني بمدى الرؤية وتساقط البرد والسيول تستمر للثامنة مساء.
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:11 PM
تنبيه متقدم للباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الثامنة مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقة الباحة لحالة ماطرة من متوسطة إلى غزيرة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، في تنبيه متقدم إلى أن الباحة بمحافظات" المخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والحجرة"، تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني بمدى الرؤية وتساقط البرد والسيول تستمر للثامنة مساء.