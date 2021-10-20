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تنبيه متقدم للباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الثامنة مساء

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية وبرد وسيول بعدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقة الباحة لحالة ماطرة من متوسطة إلى غزيرة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، في تنبيه متقدم إلى أن الباحة بمحافظات" المخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والحجرة"، تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني بمدى الرؤية وتساقط البرد والسيول تستمر للثامنة مساء.

الأرصاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم للباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الثامنة مساء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقة الباحة لحالة ماطرة من متوسطة إلى غزيرة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، في تنبيه متقدم إلى أن الباحة بمحافظات" المخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والحجرة"، تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني بمدى الرؤية وتساقط البرد والسيول تستمر للثامنة مساء.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:11 PM

تنبيه متقدم للباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الثامنة مساء

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية وبرد وسيول بعدة محافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقة الباحة لحالة ماطرة من متوسطة إلى غزيرة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، في تنبيه متقدم إلى أن الباحة بمحافظات" المخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والحجرة"، تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني بمدى الرؤية وتساقط البرد والسيول تستمر للثامنة مساء.

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