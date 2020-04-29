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لبنان: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 721

سجلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:27 PM

لبنان: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 721

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.

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