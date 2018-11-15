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شاهد من الحرم.. حاويات نفايات غير تقليدية تعمل بالكهرباء وطاقة الشمس

صديقة للبيئة مقرر تعميمها في الأروقة والساحات مستقبلاً بعد إجراء التجربة

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وضع حاويات نفايات تجريبية في ساحات المسجد الحرم، تعمل بالكهرباء وتختلف تماماً عن الحاويات التقليدية.

وقامت رئاسة الحرمين بتوزيع 8 حاويات نفايات تجريبية؛ تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، في ساحات المسجد الحرام، حيث تقوم بكبس النفايات.

وتعتبر الحاويات الجديدة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن تعمم الفكرة لتعم أروقة وساحات المسجد الحرام مستقبلاً بعد إجراء التجربة.

مكة المكرمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام حاويات نفايات الكهرباء الطاقة الشمسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الحرم.. حاويات نفايات غير تقليدية تعمل بالكهرباء وطاقة الشمس
سبق

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وضع حاويات نفايات تجريبية في ساحات المسجد الحرم، تعمل بالكهرباء وتختلف تماماً عن الحاويات التقليدية.

وقامت رئاسة الحرمين بتوزيع 8 حاويات نفايات تجريبية؛ تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، في ساحات المسجد الحرام، حيث تقوم بكبس النفايات.

وتعتبر الحاويات الجديدة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن تعمم الفكرة لتعم أروقة وساحات المسجد الحرام مستقبلاً بعد إجراء التجربة.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
06:24 PM

شاهد من الحرم.. حاويات نفايات غير تقليدية تعمل بالكهرباء وطاقة الشمس

صديقة للبيئة مقرر تعميمها في الأروقة والساحات مستقبلاً بعد إجراء التجربة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
4,125

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وضع حاويات نفايات تجريبية في ساحات المسجد الحرم، تعمل بالكهرباء وتختلف تماماً عن الحاويات التقليدية.

وقامت رئاسة الحرمين بتوزيع 8 حاويات نفايات تجريبية؛ تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، في ساحات المسجد الحرام، حيث تقوم بكبس النفايات.

وتعتبر الحاويات الجديدة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن تعمم الفكرة لتعم أروقة وساحات المسجد الحرام مستقبلاً بعد إجراء التجربة.

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