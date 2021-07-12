النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد" و"الحجرف" يبحثان تعزيز الجهود المشتركة بمجال حقوق الإنسان

منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تنسيق الجهود الخليجية وأوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول المجلس.

واستعرض الدكتور العواد خلال الاستقبال جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة, والتطورات التي تشهدها في هذا المجال، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" و"الحجرف" يبحثان تعزيز الجهود المشتركة بمجال حقوق الإنسان
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تنسيق الجهود الخليجية وأوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول المجلس.

واستعرض الدكتور العواد خلال الاستقبال جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة, والتطورات التي تشهدها في هذا المجال، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
05:03 PM

"العواد" و"الحجرف" يبحثان تعزيز الجهود المشتركة بمجال حقوق الإنسان

منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
305

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تنسيق الجهود الخليجية وأوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول المجلس.

واستعرض الدكتور العواد خلال الاستقبال جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة, والتطورات التي تشهدها في هذا المجال، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة