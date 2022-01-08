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مناطق عازلة في 50 مطارًا أمريكيًا مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس

لتقليل مخاطر تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات

نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم، قائمة تشمل 50 مطارًا بالولايات المتحدة ستتضمن مناطق عازلة، عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، في 19 يناير.

ووافقت شركتا "إيه.تي.آند.تي" و"فيرايزون للاتصالات"، يوم الإثنين، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارًا؛ حرصًا على تقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

وأصدرت الشركتان الموافقة على إرجاء التنفيذ لأسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

وتشمل القائمة مطارات: مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيجاس ومينيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وقد امتنعت الشركتان عن التعقيب.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، استحوذت الشركتان على النطاق "سي" الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس بشكل كامل تقريبًا، وذلك خلال مزاد في العام الماضي، مقابل 80 مليار دولار.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد جددت، يوم الخميس، تحذيراتها من أن خدمات الجيل الخامس قد تبقى متسببة في التشويش خلال رحلات الطيران، وقالت: "حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 50 مطارًا؛ فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس سيزيد مخاطر الاضطراب في أوقات انخفاض الرؤية، ويشمل ذلك "إلغاء رحلات أو تحويل مساراتها أو إرجائها أوقات انخفاض الرؤية".

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مناطق عازلة في 50 مطارًا أمريكيًا مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس
سبق

نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم، قائمة تشمل 50 مطارًا بالولايات المتحدة ستتضمن مناطق عازلة، عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، في 19 يناير.

ووافقت شركتا "إيه.تي.آند.تي" و"فيرايزون للاتصالات"، يوم الإثنين، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارًا؛ حرصًا على تقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

وأصدرت الشركتان الموافقة على إرجاء التنفيذ لأسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

وتشمل القائمة مطارات: مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيجاس ومينيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وقد امتنعت الشركتان عن التعقيب.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، استحوذت الشركتان على النطاق "سي" الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس بشكل كامل تقريبًا، وذلك خلال مزاد في العام الماضي، مقابل 80 مليار دولار.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد جددت، يوم الخميس، تحذيراتها من أن خدمات الجيل الخامس قد تبقى متسببة في التشويش خلال رحلات الطيران، وقالت: "حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 50 مطارًا؛ فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس سيزيد مخاطر الاضطراب في أوقات انخفاض الرؤية، ويشمل ذلك "إلغاء رحلات أو تحويل مساراتها أو إرجائها أوقات انخفاض الرؤية".

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:00 PM

مناطق عازلة في 50 مطارًا أمريكيًا مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس

لتقليل مخاطر تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم، قائمة تشمل 50 مطارًا بالولايات المتحدة ستتضمن مناطق عازلة، عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، في 19 يناير.

ووافقت شركتا "إيه.تي.آند.تي" و"فيرايزون للاتصالات"، يوم الإثنين، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارًا؛ حرصًا على تقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

وأصدرت الشركتان الموافقة على إرجاء التنفيذ لأسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

وتشمل القائمة مطارات: مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيجاس ومينيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وقد امتنعت الشركتان عن التعقيب.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، استحوذت الشركتان على النطاق "سي" الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس بشكل كامل تقريبًا، وذلك خلال مزاد في العام الماضي، مقابل 80 مليار دولار.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد جددت، يوم الخميس، تحذيراتها من أن خدمات الجيل الخامس قد تبقى متسببة في التشويش خلال رحلات الطيران، وقالت: "حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 50 مطارًا؛ فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس سيزيد مخاطر الاضطراب في أوقات انخفاض الرؤية، ويشمل ذلك "إلغاء رحلات أو تحويل مساراتها أو إرجائها أوقات انخفاض الرؤية".

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