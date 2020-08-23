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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

رغم تزايد الإصابات.. إيطاليا تستبعد إعادة فرض عزل "كورونا"

"سبيرانتسا" أعرب عن تفاؤله بقوة جهاز الصحة

استبعد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في مقابلة مع صحيفة اليوم (الأحد)، أن تعيد حكومة بلاده فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وقال "سبيرانتسا" لصحيفة لا ستامبا اليومية: "لن نفرض عزلاً عامًا جديدًا فالوضع الراهن لا يُقارن بفبراير ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".

وأعلنت السلطات أمس تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس، لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميًا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو (أيار).

إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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رغم تزايد الإصابات.. إيطاليا تستبعد إعادة فرض عزل "كورونا"
سبق

استبعد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في مقابلة مع صحيفة اليوم (الأحد)، أن تعيد حكومة بلاده فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وقال "سبيرانتسا" لصحيفة لا ستامبا اليومية: "لن نفرض عزلاً عامًا جديدًا فالوضع الراهن لا يُقارن بفبراير ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".

وأعلنت السلطات أمس تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس، لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميًا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو (أيار).

إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:17 PM

رغم تزايد الإصابات.. إيطاليا تستبعد إعادة فرض عزل "كورونا"

"سبيرانتسا" أعرب عن تفاؤله بقوة جهاز الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبعد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في مقابلة مع صحيفة اليوم (الأحد)، أن تعيد حكومة بلاده فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وقال "سبيرانتسا" لصحيفة لا ستامبا اليومية: "لن نفرض عزلاً عامًا جديدًا فالوضع الراهن لا يُقارن بفبراير ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".

وأعلنت السلطات أمس تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس، لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميًا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو (أيار).

إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

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