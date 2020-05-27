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أمير مكة ونائبه يرسلان معايدات للمنومين بمستشفى عبدالعزيز

تضمّنت تهنئة بعيد الفطر وهدايا فاخرة

عايد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ المرضى المنومين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة.

ووزّع مدير الخدمات التمريضية، علي المالكي، بالمستشفى، صباح الأربعاء، معايدة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، للمنوّمين بالمستشفى، تتكوّن من تهنئة بعيد الفطر المبارك، وهدايا عطور فاخرة أدخلت السرور والفرح على قلوب المرضى. كما تضمنت تمنيهما لهم بالشفاء العاجل.

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أمير مكة ونائبه يرسلان معايدات للمنومين بمستشفى عبدالعزيز
سبق

عايد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ المرضى المنومين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة.

ووزّع مدير الخدمات التمريضية، علي المالكي، بالمستشفى، صباح الأربعاء، معايدة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، للمنوّمين بالمستشفى، تتكوّن من تهنئة بعيد الفطر المبارك، وهدايا عطور فاخرة أدخلت السرور والفرح على قلوب المرضى. كما تضمنت تمنيهما لهم بالشفاء العاجل.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
06:43 PM

أمير مكة ونائبه يرسلان معايدات للمنومين بمستشفى عبدالعزيز

تضمّنت تهنئة بعيد الفطر وهدايا فاخرة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
797

عايد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ المرضى المنومين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة.

ووزّع مدير الخدمات التمريضية، علي المالكي، بالمستشفى، صباح الأربعاء، معايدة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، للمنوّمين بالمستشفى، تتكوّن من تهنئة بعيد الفطر المبارك، وهدايا عطور فاخرة أدخلت السرور والفرح على قلوب المرضى. كما تضمنت تمنيهما لهم بالشفاء العاجل.

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