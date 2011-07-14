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"تعليم مكة" تستقبل سفراء حماة الوطن من جازان وسراة عبيدة وظهران الجنوب

في إطار مبادرة لدعم جنود السعودية البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية

استقبل المدير العام المكلف بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني، والمساعد للشؤون المدرسية محمد أحمد المدخلي، مساء اليوم سفراء حماة الوطن من أبناء وبنات شهداء الواجب والمصابين من منطقة جازان وسراة عبيدة ومحافظة الظهران، وذلك داخل المكتب التنفيذي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقدَّما الضيافة الرسمية.

ومن جانبها، قدمت إدارة التعليم والأسرة التعليمية بظهران الجنوب بالغ الشكر ووافر الامتنان للمدير العام لتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني ولمساعده ولمنسوبي الإدارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لسفراء حماة الوطن من تعليم ظهران الجنوب.

وقد أعلنت وزارة التعليم بدءًا من اليوم إطلاق مشروع "سفراء الحزم" الذي يقام في مرحلته الخامسة تحت عنوان "سفراء حماة الوطن" في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق السعودية ومحافظاتها.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم انطلاقًا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود السعودية البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاء لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم؛ ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء السعودية.

ويستهدف مشروع سفراء حماة الوطن أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي "نجران، جازان، سراة عبيدة، صبيا وظهران الجنوب"، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة "حائل والعلا والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة" من مرتادي الأندية الموسمية "إجازتي" وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة.

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"تعليم مكة" تستقبل سفراء حماة الوطن من جازان وسراة عبيدة وظهران الجنوب
سبق

استقبل المدير العام المكلف بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني، والمساعد للشؤون المدرسية محمد أحمد المدخلي، مساء اليوم سفراء حماة الوطن من أبناء وبنات شهداء الواجب والمصابين من منطقة جازان وسراة عبيدة ومحافظة الظهران، وذلك داخل المكتب التنفيذي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقدَّما الضيافة الرسمية.

ومن جانبها، قدمت إدارة التعليم والأسرة التعليمية بظهران الجنوب بالغ الشكر ووافر الامتنان للمدير العام لتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني ولمساعده ولمنسوبي الإدارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لسفراء حماة الوطن من تعليم ظهران الجنوب.

وقد أعلنت وزارة التعليم بدءًا من اليوم إطلاق مشروع "سفراء الحزم" الذي يقام في مرحلته الخامسة تحت عنوان "سفراء حماة الوطن" في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق السعودية ومحافظاتها.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم انطلاقًا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود السعودية البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاء لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم؛ ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء السعودية.

ويستهدف مشروع سفراء حماة الوطن أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي "نجران، جازان، سراة عبيدة، صبيا وظهران الجنوب"، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة "حائل والعلا والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة" من مرتادي الأندية الموسمية "إجازتي" وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:24 PM

"تعليم مكة" تستقبل سفراء حماة الوطن من جازان وسراة عبيدة وظهران الجنوب

في إطار مبادرة لدعم جنود السعودية البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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استقبل المدير العام المكلف بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني، والمساعد للشؤون المدرسية محمد أحمد المدخلي، مساء اليوم سفراء حماة الوطن من أبناء وبنات شهداء الواجب والمصابين من منطقة جازان وسراة عبيدة ومحافظة الظهران، وذلك داخل المكتب التنفيذي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقدَّما الضيافة الرسمية.

ومن جانبها، قدمت إدارة التعليم والأسرة التعليمية بظهران الجنوب بالغ الشكر ووافر الامتنان للمدير العام لتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني ولمساعده ولمنسوبي الإدارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لسفراء حماة الوطن من تعليم ظهران الجنوب.

وقد أعلنت وزارة التعليم بدءًا من اليوم إطلاق مشروع "سفراء الحزم" الذي يقام في مرحلته الخامسة تحت عنوان "سفراء حماة الوطن" في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق السعودية ومحافظاتها.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم انطلاقًا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود السعودية البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاء لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم؛ ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء السعودية.

ويستهدف مشروع سفراء حماة الوطن أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي "نجران، جازان، سراة عبيدة، صبيا وظهران الجنوب"، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة "حائل والعلا والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة" من مرتادي الأندية الموسمية "إجازتي" وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة.

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