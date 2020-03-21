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"مستشفى رفحاء" يؤجل المواعيد والعمليات الباردة احترازياً من "كورونا"

ما عدا الطارئ منها.. وصرف الدواء مستمر

أعلن مستشفى رفحاء المركزي اليوم عن تنفيذ إجراءات وقائية جديدة شملت تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى، ما عدا الطارئ منها، وتأجيل جميع العمليات الجراحية الباردة وإعادة تنسيقها مع المستشفى، وتأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة بمركز الأسنان التخصصي، ما عدا الحالات الطارئة، وتأجيل المواعيد بمركز السكر والغدد الصماء التخصصي على أن تستمر عملية صرف الدواء لجميع المرضى.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد.

رفحاء مستشفى رفحاء المركزي فيروس كورونا الجديد تأجيل المواعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستشفى رفحاء" يؤجل المواعيد والعمليات الباردة احترازياً من "كورونا"
سبق

أعلن مستشفى رفحاء المركزي اليوم عن تنفيذ إجراءات وقائية جديدة شملت تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى، ما عدا الطارئ منها، وتأجيل جميع العمليات الجراحية الباردة وإعادة تنسيقها مع المستشفى، وتأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة بمركز الأسنان التخصصي، ما عدا الحالات الطارئة، وتأجيل المواعيد بمركز السكر والغدد الصماء التخصصي على أن تستمر عملية صرف الدواء لجميع المرضى.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:35 PM

"مستشفى رفحاء" يؤجل المواعيد والعمليات الباردة احترازياً من "كورونا"

ما عدا الطارئ منها.. وصرف الدواء مستمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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أعلن مستشفى رفحاء المركزي اليوم عن تنفيذ إجراءات وقائية جديدة شملت تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى، ما عدا الطارئ منها، وتأجيل جميع العمليات الجراحية الباردة وإعادة تنسيقها مع المستشفى، وتأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة بمركز الأسنان التخصصي، ما عدا الحالات الطارئة، وتأجيل المواعيد بمركز السكر والغدد الصماء التخصصي على أن تستمر عملية صرف الدواء لجميع المرضى.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد.

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