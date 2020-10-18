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"العصيمي" رئيسًا لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بعسير

من الكفاءات الإدارية المميزة ويعمل مشرفًا تربويًا بتعليم المنطقة

أصدر وزير الرياضة قراراً بتكليف تركي مقبل العصيمي رئيساً لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، وهو من الكفاءات الإدارية المميزة في عمله، ويعمل مشرفاً تربوياً بتعليم منطقة عسير.

وثمن العصيمي هذه الثقة مبينًا أنه سيبدأ بالعمل الجاد والخطط المستقبلية للظهور بالمظهر القوي والمنافس والملائم، كما هو تاريخ ونتائج هذا النادي العريق الذي له حضوره الدائم في خارطة البطولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العصيمي" رئيسًا لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بعسير
سبق

أصدر وزير الرياضة قراراً بتكليف تركي مقبل العصيمي رئيساً لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، وهو من الكفاءات الإدارية المميزة في عمله، ويعمل مشرفاً تربوياً بتعليم منطقة عسير.

وثمن العصيمي هذه الثقة مبينًا أنه سيبدأ بالعمل الجاد والخطط المستقبلية للظهور بالمظهر القوي والمنافس والملائم، كما هو تاريخ ونتائج هذا النادي العريق الذي له حضوره الدائم في خارطة البطولات.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:42 PM

"العصيمي" رئيسًا لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بعسير

من الكفاءات الإدارية المميزة ويعمل مشرفًا تربويًا بتعليم المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر وزير الرياضة قراراً بتكليف تركي مقبل العصيمي رئيساً لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، وهو من الكفاءات الإدارية المميزة في عمله، ويعمل مشرفاً تربوياً بتعليم منطقة عسير.

وثمن العصيمي هذه الثقة مبينًا أنه سيبدأ بالعمل الجاد والخطط المستقبلية للظهور بالمظهر القوي والمنافس والملائم، كما هو تاريخ ونتائج هذا النادي العريق الذي له حضوره الدائم في خارطة البطولات.

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