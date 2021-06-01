النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إقلاع 94% عن "التدخين" عبر عيادات المكافحة بالطائف

بينهم 80 سيدة.. ونسبة المراجعات لم تتجاوز 9%

كشف تقرير رسمي لعيادات مكافحة التدخين بالطائف، أن نسبة النساء المراجعات لم تتجاوز 9%.

وبلغ إجمالي عدد المراجعين خلال الأشهر الماضية 927 مراجعًا، بينهم 86 امرأة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن إجمالي المقلعين عن التدخين وصل إلى 94%، بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته العيادات من خدمات مختلفة.

وأضاف أن 80 سيدة توقفن عن الدخان تمامًا، موضحًا أن العيادات قدمت العديد من الأركان في الأسواق والمنتزهات من أجل نشر ثقافة التوعية، إضافة إلى التوعية الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.

ودعا "الحميدان" جميع المدخنين إلى الاستفادة من العيادات لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين من خلال العلاج أو الجلسات المختلفة التي تقدم لهم.

يذكر أن عيادات مكافحة التدخين منتشرة في العديد من المرافق الصحية بالطائف، من أجل تقديم خدماتها للراغبين في الامتناع عن الدخان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إقلاع 94% عن "التدخين" عبر عيادات المكافحة بالطائف
سبق

كشف تقرير رسمي لعيادات مكافحة التدخين بالطائف، أن نسبة النساء المراجعات لم تتجاوز 9%.

وبلغ إجمالي عدد المراجعين خلال الأشهر الماضية 927 مراجعًا، بينهم 86 امرأة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن إجمالي المقلعين عن التدخين وصل إلى 94%، بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته العيادات من خدمات مختلفة.

وأضاف أن 80 سيدة توقفن عن الدخان تمامًا، موضحًا أن العيادات قدمت العديد من الأركان في الأسواق والمنتزهات من أجل نشر ثقافة التوعية، إضافة إلى التوعية الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.

ودعا "الحميدان" جميع المدخنين إلى الاستفادة من العيادات لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين من خلال العلاج أو الجلسات المختلفة التي تقدم لهم.

يذكر أن عيادات مكافحة التدخين منتشرة في العديد من المرافق الصحية بالطائف، من أجل تقديم خدماتها للراغبين في الامتناع عن الدخان.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:54 PM

إقلاع 94% عن "التدخين" عبر عيادات المكافحة بالطائف

بينهم 80 سيدة.. ونسبة المراجعات لم تتجاوز 9%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
5
1,062

كشف تقرير رسمي لعيادات مكافحة التدخين بالطائف، أن نسبة النساء المراجعات لم تتجاوز 9%.

وبلغ إجمالي عدد المراجعين خلال الأشهر الماضية 927 مراجعًا، بينهم 86 امرأة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن إجمالي المقلعين عن التدخين وصل إلى 94%، بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته العيادات من خدمات مختلفة.

وأضاف أن 80 سيدة توقفن عن الدخان تمامًا، موضحًا أن العيادات قدمت العديد من الأركان في الأسواق والمنتزهات من أجل نشر ثقافة التوعية، إضافة إلى التوعية الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.

ودعا "الحميدان" جميع المدخنين إلى الاستفادة من العيادات لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين من خلال العلاج أو الجلسات المختلفة التي تقدم لهم.

يذكر أن عيادات مكافحة التدخين منتشرة في العديد من المرافق الصحية بالطائف، من أجل تقديم خدماتها للراغبين في الامتناع عن الدخان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,788
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة