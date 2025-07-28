"مسجد البيعة".. "مدير تاريخ مكة" يروي تفاصيل سرّ البناء وبداية الهجرة النبوية

بناه أبو جعفر المنصور سنة 144 تخليدًا لذكرى موقف العباس مع رسول الله

استعاد مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فواز الدهاس، قصّة بناء "مسجد البيعة" الذي شهد أول بيعة في الإسلام مكتسبًا بذلك أهمية تاريخية كبرى، حيث يقع على بعد نصف كيلومتر تقريبًا من جمرة العقبة الأولى، وبناه أبو جعفر المنصور سنة 144 للهجرة؛ تخليدًا لذكرى العباس بن عبدالمطلب الذي شهد بيعة العقبة الثانية ووقف محاميًا ومناصرًا لرسول الله، أخذًا في ذلك الوقت عهدًا من الأوس والخزرج أن يحموه، وألا يتركوا رسول الله عندما يهاجر إليهم في المدينة المنورة.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": "مسجد البيعة الواقع في الجهة الشرقية من جبل ثبير بالتحديد في سفح الجبل من ناحية مشعر منى، والقريب من جمرة العقبة؛ شهد هذا الشعب حدثًا عظيمًا وهو بيعة العقبة الأولى والثانية، ففي العام العاشر من البعثة النبوية اجتمع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بستة من رجال المدينة في هذا الشعب، وعرض عليهم دعوته، فوجدت أذنًا صاغية، وسمع بها الأوس والخزرج في المدينة، وتردد صداها هناك".

وأضاف: "في العام الذي يليه وهو العام الحادي عشر من البعثة النبوية قدم ستة من رجال المدينة المنورة وأسلموا، وسرعان ما انتشرت الدعوة الإسلامية في المدينة حيث وفد في العام الثاني عشر للبعثة اثنا عشر رجلاً، والتقوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الموقع ذاته، وتمت بيعة العقبة الأولى، والتي بعدها قرر عليه الصلاة والسلام أن يبعث مصعب بن عمير -رضي الله عنه- إلى أهل المدينة ليقرئهم كتاب الله، ويعلمهم قواعد الإسلام ويفقههم في الدين، وكان مصعب بن عمير الداعية الفطن الذي استطاع أن يقنع زعيم الأوس سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وبطونًا كثيرة من الأوس التي دخلت في الإسلام وانتقلوا فيما بعد إلى مكة المكرمة وكان عددهم خمسة وسبعين من الأوس والخزرج نساءً ورجالاً ممن اسلموا وقدموا إلى مكة واجتمعوا برسول الله في المكان نفسه وبايعوه وكانت تسمى ببيعة العقبة الثانية، في السنة الثالثة عشرة للبعثة، وكان ذلك كله تمهيدًا لهجرة رسول الله إلى المدينة المنورة".

وأردف: "عندما جاءت الدولة العباسية أراد أبو جعفر المنصور أن يخلّد ذكرى العباس بن عبدالمطلب بهذا الموقع، حيث كان العباس ممن شهد بيعة العقبة الثانية، وقد وقف محاميًا لرسول الله ابن أخيه ليطلب من الأوس والخزرج أن يعطوه عهدًا ألا يتركوا رسول الله عندما يهاجر إليهم في المدينة، وأن يحموه مما يحمون به أموالهم ونساءهم وأولادهم؛ فأخذ بذلك عهدًا عليهم، وكان ذلك موقفًا من العباس في تلك الفترة، وهو على دين غير ملة رسول الله، ولكنه ابن أخيه أراد أن يطمئن عليه مع أهل المدينة، حيث أراد أبو جعفر المنصور أن يبين للناس أن بني العباس كان لهم دور كبير في الدعوة، وأنهم ممن مهدوا لهجرة رسول الله إلى المدينة وانتشار الدعوة الإسلامية، فأراد أن يبني في هذا الموقع سنة 144 هذا المسجد الذي أطلق عليه من ذلك الحين بمسجد البيعة تخليدًا لدور العباس في بيعة العقبة الثانية".

وتابع: "استمر هذا البناء حتى عهد الدولة السعودية، وعندما تم توسعة المنطقة التي فيها الجمرات أزيلت جميع المرتفعات والجبال المحيطة بالجمرة، ومنها الشعب الذي كان فيه هذا المسجد، وردمت الأرض حتى ظهر المسجد، وكأنه على وجه الأرض، وجاءت هيئة السياحة والتراث الوطني، وبنت حوله سياجًا لتحميه".