"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَيْ بدر وينبع
ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة 7 مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على محافظتَيْ بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَيْ بدر وينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-25
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على محافظتَيْ بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:34 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَيْ بدر وينبع
ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة 7 مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على محافظتَيْ بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.