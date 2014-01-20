"تعليم جدة" تبدأ خطة إجرائية لتجويد نتائج التعليم ومخرجاته

عقب لقاء ورش قيادات التعليم بالرياض

بدأت إدارة تعليم جدة في وضع خطة إجرائية تنفيذية؛ لترجمة التطلعات المستقبلية للتعليم ميدانياً.

جاء ذلك، على ضوء ما جاء في لقاء ورش قيادات التعليم، الذي عُقِد في الرياض مؤخراً، ووفقاً لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد مدير عام تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، خلال اجتماعٍ لقيادات الإدارة لمناقشة الخطة، ضرورة تكامل جهود جميع إدارات مكاتب التعليم والمدارس وتعاونها؛ لتحقيق ذلك الهدف، من خلال التنسيق التام فيما بينها من أجل تحسين المخرجات، وتجويد نتائج التعلم الصفي، والمتابعة الميدانية، وتكثيف الزيارات الإشرافية اليومية.

وشدد "الثقفي" على الدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس في ذلك؛ لكونهم قادة الميدان، ومن يملكون الأداء الصفي المؤثر.

ولفت إلى ثقته الكبيرة في الجميع، وحرصهم على النهوض بالمستوى التعليمي والتربوي للطلاب والطالبات.