النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جدة" تبدأ خطة إجرائية لتجويد نتائج التعليم ومخرجاته

عقب لقاء ورش قيادات التعليم بالرياض

بدأت إدارة تعليم جدة في وضع خطة إجرائية تنفيذية؛ لترجمة التطلعات المستقبلية للتعليم ميدانياً.

جاء ذلك، على ضوء ما جاء في لقاء ورش قيادات التعليم، الذي عُقِد في الرياض مؤخراً، ووفقاً لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد مدير عام تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، خلال اجتماعٍ لقيادات الإدارة لمناقشة الخطة، ضرورة تكامل جهود جميع إدارات مكاتب التعليم والمدارس وتعاونها؛ لتحقيق ذلك الهدف، من خلال التنسيق التام فيما بينها من أجل تحسين المخرجات، وتجويد نتائج التعلم الصفي، والمتابعة الميدانية، وتكثيف الزيارات الإشرافية اليومية.

وشدد "الثقفي" على الدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس في ذلك؛ لكونهم قادة الميدان، ومن يملكون الأداء الصفي المؤثر.

ولفت إلى ثقته الكبيرة في الجميع، وحرصهم على النهوض بالمستوى التعليمي والتربوي للطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم جدة" تبدأ خطة إجرائية لتجويد نتائج التعليم ومخرجاته
سبق

بدأت إدارة تعليم جدة في وضع خطة إجرائية تنفيذية؛ لترجمة التطلعات المستقبلية للتعليم ميدانياً.

جاء ذلك، على ضوء ما جاء في لقاء ورش قيادات التعليم، الذي عُقِد في الرياض مؤخراً، ووفقاً لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد مدير عام تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، خلال اجتماعٍ لقيادات الإدارة لمناقشة الخطة، ضرورة تكامل جهود جميع إدارات مكاتب التعليم والمدارس وتعاونها؛ لتحقيق ذلك الهدف، من خلال التنسيق التام فيما بينها من أجل تحسين المخرجات، وتجويد نتائج التعلم الصفي، والمتابعة الميدانية، وتكثيف الزيارات الإشرافية اليومية.

وشدد "الثقفي" على الدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس في ذلك؛ لكونهم قادة الميدان، ومن يملكون الأداء الصفي المؤثر.

ولفت إلى ثقته الكبيرة في الجميع، وحرصهم على النهوض بالمستوى التعليمي والتربوي للطلاب والطالبات.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
05:13 PM

"تعليم جدة" تبدأ خطة إجرائية لتجويد نتائج التعليم ومخرجاته

عقب لقاء ورش قيادات التعليم بالرياض

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
231

بدأت إدارة تعليم جدة في وضع خطة إجرائية تنفيذية؛ لترجمة التطلعات المستقبلية للتعليم ميدانياً.

جاء ذلك، على ضوء ما جاء في لقاء ورش قيادات التعليم، الذي عُقِد في الرياض مؤخراً، ووفقاً لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد مدير عام تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، خلال اجتماعٍ لقيادات الإدارة لمناقشة الخطة، ضرورة تكامل جهود جميع إدارات مكاتب التعليم والمدارس وتعاونها؛ لتحقيق ذلك الهدف، من خلال التنسيق التام فيما بينها من أجل تحسين المخرجات، وتجويد نتائج التعلم الصفي، والمتابعة الميدانية، وتكثيف الزيارات الإشرافية اليومية.

وشدد "الثقفي" على الدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس في ذلك؛ لكونهم قادة الميدان، ومن يملكون الأداء الصفي المؤثر.

ولفت إلى ثقته الكبيرة في الجميع، وحرصهم على النهوض بالمستوى التعليمي والتربوي للطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة