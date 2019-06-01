أمانة العاصمة المقدسة تستعد لإطلاق برنامج احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر

تبدأ أول أيام العيد بعد صلاة المغرب حتى الساعة العاشرة مساءً

أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بمبنى الأمانة الرئيسي بحي المعابدة أول أيام عيد الفطر بعد صلاة المغرب حتى الساعة العاشرة مساءً، بحضور أمين العاصمة المقدسة، والوكلاء وعدد من القياديين ومنسوبي الأمانة.

وبيّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن حفل اليوم الأول الذي سيقام في مبنى الأمانة سوف يستقبل جميع المهنئين من أهالي وسكان وأعيان العاصمة المقدسة، مؤكداً أنها فرصة لأهالي مكة للالتقاء والسلام وتبادل التهاني والتبريكات احتفاءً بالعيد السعيد، مشيراً إلى أن الإدارة المختصة بالأمانة قد استعدت منذ وقت مبكر لهذه المناسبة وأعدت الترتيبات ووضعت التجهيزات اللازمة لإظهار الحفل بالشكل اللائق.

من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن الأمانة أعدت برنامجاً متكاملاً لإقامة احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، وسيتم تنفيذها في عدد من المواقـع بمكة المكرمة خلال أيام العيد حيث روعي فيها تغطية جميع الأحياء والمناطق السكنية، مبيناً أن الاحتفالات ستتضمن العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة لجميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية.

يشار إلى أن برامج احتفالات عيد الفطر بمكة مستمرة حتى خامس أيام العيد، حيث خصصت الأمانة مواقع الاحتفالات بمواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع وطريق الشرائع وممشى بطحاء قريش ومكة مول والضيافة مول إضافةً إلى الحديقة العامة بمحافظة بحرة، وتشتمل البرامج على ألعاب ومسابقات وعروض مسرحية للأطفال وأركان للتصوير الفوتوغرافي وألوان فلكلورية وعروض كوميدية وعرض المنطاد العجيب وأمسيات شعرية وسحوبات وجوائز قيمة للحضور.

يذكر أن الأمانة قد أكملت تنفيذ عدد من المجسمات والأعمدة وعقود الزينة المضيئة بالميادين والطرق، إضافةً إلى تركيب لوحات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة بمواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة، وقد تم تجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء للزوار، وتهيئة مصليات العيد، وسط خدمات متميزة ومشاريع بلدية متنوعة تم تنفيذها لخدمة أهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام.