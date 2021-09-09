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"آل مسعود" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة

لرفع مستوى التواصل والرد على جميع التساؤلات

أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، قرارًا بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسمياً باسم الهيئة العامة للمنافسة.

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

ويسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية، حيث يتمتع "آل مسعود" بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.

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"آل مسعود" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة
سبق

أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، قرارًا بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسمياً باسم الهيئة العامة للمنافسة.

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

ويسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية، حيث يتمتع "آل مسعود" بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
02:43 PM

"آل مسعود" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة

لرفع مستوى التواصل والرد على جميع التساؤلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، قرارًا بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسمياً باسم الهيئة العامة للمنافسة.

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

ويسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية، حيث يتمتع "آل مسعود" بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.

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