النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعميم عدم إجبار الزوجة على بيت زوجها.. قانوني لـ"سبق": هذا ما جاء في الشرع

التوجيه متوافق مع ما تضمنته المادة الـ75 من نظام التنفيذ

أكد قانوني أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، مشيراً إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع حديثه الذي جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الموضوع.

وتفصيلاً، قال القانوني عبدالرحمن سلطان، لـ"سبق"، إنه تعميم نائب وزير العدل تضمن التوجيه بحذف تصنيف الدعاوى وطلبات التنفيذ من موقع ناجز للخدمات العدلية التي تتضمن إلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية جبراً.

وأضاف: "جاء التوجيه متوافقاً مع ما تضمنته المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ التي نصت على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية جبراً"، ومؤكداً على استحالة التنفيذ الجبري للحكم الصادر بالعودة إلى بيت الزوجية".

وتابع: "وفِي حال نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية يجب التدخل بالنصح والترغيب في العودة لبيت الزوجية والإصلاح عملاً بقوله تعالى ((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرًا" سورة النساء.

وقال: "كما أنه يجب ترغيب الزوجة في السمع والطاعة لزوجها وتذكيرها بفضل ذلك عليها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ))، كما أنه حذرها من عاقبة نشوزها وعصيانها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ))".

وعن حال إصرارها بالامتناع العودة لبيت الزوجية، قال: "لا نفقة لها ولا قسم ولا سكنى حتى تعود إليه لأنها فوتت حق الزوج الموجب للنفقة وللزوج في هذه الحال أن يطلقها أو يطلب فسخ النكاح بعوض".

وزارة العدل بيت الزوجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تعميم عدم إجبار الزوجة على بيت زوجها.. قانوني لـ"سبق": هذا ما جاء في الشرع
سبق

أكد قانوني أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، مشيراً إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع حديثه الذي جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الموضوع.

وتفصيلاً، قال القانوني عبدالرحمن سلطان، لـ"سبق"، إنه تعميم نائب وزير العدل تضمن التوجيه بحذف تصنيف الدعاوى وطلبات التنفيذ من موقع ناجز للخدمات العدلية التي تتضمن إلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية جبراً.

وأضاف: "جاء التوجيه متوافقاً مع ما تضمنته المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ التي نصت على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية جبراً"، ومؤكداً على استحالة التنفيذ الجبري للحكم الصادر بالعودة إلى بيت الزوجية".

وتابع: "وفِي حال نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية يجب التدخل بالنصح والترغيب في العودة لبيت الزوجية والإصلاح عملاً بقوله تعالى ((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرًا" سورة النساء.

وقال: "كما أنه يجب ترغيب الزوجة في السمع والطاعة لزوجها وتذكيرها بفضل ذلك عليها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ))، كما أنه حذرها من عاقبة نشوزها وعصيانها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ))".

وعن حال إصرارها بالامتناع العودة لبيت الزوجية، قال: "لا نفقة لها ولا قسم ولا سكنى حتى تعود إليه لأنها فوتت حق الزوج الموجب للنفقة وللزوج في هذه الحال أن يطلقها أو يطلب فسخ النكاح بعوض".

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
03:39 PM

بعد تعميم عدم إجبار الزوجة على بيت زوجها.. قانوني لـ"سبق": هذا ما جاء في الشرع

التوجيه متوافق مع ما تضمنته المادة الـ75 من نظام التنفيذ

A A A
محمد المواسي - الرياض
14
8,640

أكد قانوني أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، مشيراً إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع حديثه الذي جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الموضوع.

وتفصيلاً، قال القانوني عبدالرحمن سلطان، لـ"سبق"، إنه تعميم نائب وزير العدل تضمن التوجيه بحذف تصنيف الدعاوى وطلبات التنفيذ من موقع ناجز للخدمات العدلية التي تتضمن إلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية جبراً.

وأضاف: "جاء التوجيه متوافقاً مع ما تضمنته المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ التي نصت على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية جبراً"، ومؤكداً على استحالة التنفيذ الجبري للحكم الصادر بالعودة إلى بيت الزوجية".

وتابع: "وفِي حال نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية يجب التدخل بالنصح والترغيب في العودة لبيت الزوجية والإصلاح عملاً بقوله تعالى ((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرًا" سورة النساء.

وقال: "كما أنه يجب ترغيب الزوجة في السمع والطاعة لزوجها وتذكيرها بفضل ذلك عليها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ))، كما أنه حذرها من عاقبة نشوزها وعصيانها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ))".

وعن حال إصرارها بالامتناع العودة لبيت الزوجية، قال: "لا نفقة لها ولا قسم ولا سكنى حتى تعود إليه لأنها فوتت حق الزوج الموجب للنفقة وللزوج في هذه الحال أن يطلقها أو يطلب فسخ النكاح بعوض".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,828
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,269
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,454

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة