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الهاجري يفتتح ملتقى التربية الفنية في بيشة في معرض "آفاق"

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التربية الفنية في المركز الثقافي بتعليم بيشة بمشاركة من 105 مدارس.

ويستمر الملتقى 3 أيام بحضور مدير التعليم نايف الهاجري، ورئيسَيْ التربية الفنية بوزارة التعليم "محمد الجاسر" و"نورة البكران"، و80 مشرفًا ومشرفة من الوزارة وإدارات التعليم بالسعودية.

وافتتح مدير التعليم، يرافقه مشرفو العموم بالوزارة، في بداية اللقاء معرض "آفاق" لطلاب وطالبات تعليم بيشة، الذي شاركت فيه 105 مدارس بـ 845 عملاً تحت إشراف 13 معلمًا ومشرفًا للتربية الفنية.

وقد زارت المعرض رئيسة التربية الفنية بوزارة التعليم "نورة البكران"، ترافقها مساعدة مدير التعليم فاطمة الشهراني، ووكيلة جامعة بيشة الدكتورة الجوهرة آل جرية، والمشرفات المشاركات.

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الهاجري يفتتح ملتقى التربية الفنية في بيشة في معرض "آفاق"
سبق

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التربية الفنية في المركز الثقافي بتعليم بيشة بمشاركة من 105 مدارس.

ويستمر الملتقى 3 أيام بحضور مدير التعليم نايف الهاجري، ورئيسَيْ التربية الفنية بوزارة التعليم "محمد الجاسر" و"نورة البكران"، و80 مشرفًا ومشرفة من الوزارة وإدارات التعليم بالسعودية.

وافتتح مدير التعليم، يرافقه مشرفو العموم بالوزارة، في بداية اللقاء معرض "آفاق" لطلاب وطالبات تعليم بيشة، الذي شاركت فيه 105 مدارس بـ 845 عملاً تحت إشراف 13 معلمًا ومشرفًا للتربية الفنية.

وقد زارت المعرض رئيسة التربية الفنية بوزارة التعليم "نورة البكران"، ترافقها مساعدة مدير التعليم فاطمة الشهراني، ووكيلة جامعة بيشة الدكتورة الجوهرة آل جرية، والمشرفات المشاركات.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:02 PM

الهاجري يفتتح ملتقى التربية الفنية في بيشة في معرض "آفاق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التربية الفنية في المركز الثقافي بتعليم بيشة بمشاركة من 105 مدارس.

ويستمر الملتقى 3 أيام بحضور مدير التعليم نايف الهاجري، ورئيسَيْ التربية الفنية بوزارة التعليم "محمد الجاسر" و"نورة البكران"، و80 مشرفًا ومشرفة من الوزارة وإدارات التعليم بالسعودية.

وافتتح مدير التعليم، يرافقه مشرفو العموم بالوزارة، في بداية اللقاء معرض "آفاق" لطلاب وطالبات تعليم بيشة، الذي شاركت فيه 105 مدارس بـ 845 عملاً تحت إشراف 13 معلمًا ومشرفًا للتربية الفنية.

وقد زارت المعرض رئيسة التربية الفنية بوزارة التعليم "نورة البكران"، ترافقها مساعدة مدير التعليم فاطمة الشهراني، ووكيلة جامعة بيشة الدكتورة الجوهرة آل جرية، والمشرفات المشاركات.

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