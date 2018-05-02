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122 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية

"العمل" رصدت 5194 مخالفة للتوطين و8044 للتأنيث

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 122.933 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية في مختلف مناطق المملكة، وتبين التزام 104.634 منشأة بقرار "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها" في مرحلته الثالثة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 18.299 منشأة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل: فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 15.349 مخالفة للقرار، وبلغت مخالفات التوطين 5194 مخالفة، ومخالفات التأنيث 8044 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، كما بلغ عدد المخالفات الأخرى المضبوطة 2111 مخالفة من إجمالي المخالفات.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم "19911"، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية"، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى "متعددة الأقسام"، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قدم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال "قرّة"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، بما يضمن الإسهام بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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122 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية
سبق

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 122.933 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية في مختلف مناطق المملكة، وتبين التزام 104.634 منشأة بقرار "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها" في مرحلته الثالثة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 18.299 منشأة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل: فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 15.349 مخالفة للقرار، وبلغت مخالفات التوطين 5194 مخالفة، ومخالفات التأنيث 8044 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، كما بلغ عدد المخالفات الأخرى المضبوطة 2111 مخالفة من إجمالي المخالفات.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم "19911"، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية"، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى "متعددة الأقسام"، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قدم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال "قرّة"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، بما يضمن الإسهام بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:15 PM

122 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية

"العمل" رصدت 5194 مخالفة للتوطين و8044 للتأنيث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 122.933 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية في مختلف مناطق المملكة، وتبين التزام 104.634 منشأة بقرار "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها" في مرحلته الثالثة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 18.299 منشأة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل: فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 15.349 مخالفة للقرار، وبلغت مخالفات التوطين 5194 مخالفة، ومخالفات التأنيث 8044 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، كما بلغ عدد المخالفات الأخرى المضبوطة 2111 مخالفة من إجمالي المخالفات.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم "19911"، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية"، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى "متعددة الأقسام"، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قدم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال "قرّة"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، بما يضمن الإسهام بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.

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