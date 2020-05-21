الصين: تسجيل حالتيْ إصابة جديدتين بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الــ24 الماضية

أعلنت الصين اليوم، تسجيل حالتيْ إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، إحداهما وافدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي، وأخرى وافدة في جوانجدونج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة؛ بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.