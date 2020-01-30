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العراق.. 15 جريحًا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن

مندوبو 16 دولة يُدينون استخدام القوة المفرطة ويطالبون بالتحقيق

أسفرت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد، عن سقوط 15 جريحًا.

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، استهدفت قوات الأمن العراقية بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يُعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تُواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد، والناصرية، والبصرة)؛ الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين؛ بينما يواجه بعضُ المحتجين الترهيبَ والخطف".

ودعا المندوبون العراقَ لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يُعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

العراق المتظاهرين قوات الأمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. 15 جريحًا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن
سبق

أسفرت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد، عن سقوط 15 جريحًا.

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، استهدفت قوات الأمن العراقية بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يُعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تُواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد، والناصرية، والبصرة)؛ الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين؛ بينما يواجه بعضُ المحتجين الترهيبَ والخطف".

ودعا المندوبون العراقَ لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يُعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:05 AM

العراق.. 15 جريحًا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن

مندوبو 16 دولة يُدينون استخدام القوة المفرطة ويطالبون بالتحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد، عن سقوط 15 جريحًا.

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، استهدفت قوات الأمن العراقية بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يُعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تُواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد، والناصرية، والبصرة)؛ الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين؛ بينما يواجه بعضُ المحتجين الترهيبَ والخطف".

ودعا المندوبون العراقَ لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يُعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

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